Дренаж водоносного горизонта в марсианских хаотических ландшафтах обнаружил свидетельства существования древнего грязевого озера

Знаменательное открытие, сделанное совместной командой под руководством Алексиса Родригеса из Института планетологии, выявило доказательства существования осадочных равнин, созданных дренажом водоносных горизонтов внутри марсианских обрушившихся образований, называемых хаотическими ландшафтами. Исследователи сосредоточились на осадочной толще в пределах Hydraotes Chaos, которую они интерпретируют как остатки грязевого озера, образовавшегося в результате стратиграфии газонаполненных аргиллитов, датируемой почти 4 миллиардами лет назад. Этот период времени совпадает со временем, когда поверхность Марса, вероятно, была обитаемой. Отложения, обнаруженные в этой области, могут содержать свидетельства древней жизни.

Исследование, озаглавленное «Изучение свидетельств остатков выброса осадочных пород среднего амазонского водоносного горизонта в марсианской хаотичной местности» и опубликованное в журнале Nature Scientific Reports, было совместным усилием соавторов из Исследовательского центра Эймса НАСА, Университета Аризоны, Автономного университета США. Барселона, Космический институт «Голубой мрамор» и Университет Флориды.

Одной из интригующих находок является наличие в Гидраотес Хаос грязевых вулканов и диапиров, которые широко распространены и, как полагают, возникли в результате осадочного вулканизма. Вместо подъемов и извержений магмы влажные отложения и соли достигают поверхности и прорывают ее, образуя насыпи и потоки. Эти курганные образования встречаются только на хаотичных материалах дна местности, а не на горах, что предполагает связь в материальном составе, а не генезис региональных сил растяжения, вызванных магматическими поднятиями.

Это исследование является важным шагом в понимании геологической истории и потенциальной обитаемости Марса. Это подчеркивает важность исследования этих хаотичных территорий, поскольку они могут содержать ключи к разгадке потенциального существования прошлой жизни на Красной планете. Поскольку исследование Марса продолжается, дальнейшее изучение дренажа водоносных горизонтов и осадочных образований будет способствовать раскрытию тайн прошлого планеты.

источники:

- Пресс-релиз Института планетарных наук

- Научные отчеты о природе