Свидетельства существования древнего грязевого озера на Марсе дают ключ к потенциальной обитаемости

Недавнее исследование, проведенное Алексисом Родригесом из Института планетологии, обнаружило доказательства существования осадочных равнин, образовавшихся в результате дренажа водоносных горизонтов внутри марсианских обрушившихся образований, известных как хаотические ландшафты. Эти открытия проливают свет на потенциальную обитаемость Марса миллиарды лет назад.

Исследователи сосредоточились на осадочной толще в пределах Hydraotes Chaos, которая, по их мнению, является остатками грязевого озера, образовавшегося в результате стратиграфии газонасыщенных аргиллитов. По оценкам, это грязевое озеро образовалось почти 4 миллиарда лет назад, в то время, когда Марс мог поддерживать жизнь. Отложения в этом грязевом озере могут содержать свидетельства прошлой или даже настоящей жизни на Марсе.

В исследовании участвовали совместные усилия ученых из Института планетологии, Исследовательского центра Эймса НАСА, Университета Аризоны, Автономного университета Барселоны, Космического института науки «Голубой мрамор» и Университета Флориды. Изучая дренаж марсианских водоносных горизонтов, команда обнаружила огромные паводковые каналы и обширную эрозию в северных низменностях планеты.

Однако поездка на эти северные равнины для отбора проб будет затруднена из-за сложности различения материалов из водоносных горизонтов и тех, которые были размыты и перенесены паводковыми каналами. Осадочные равнины в пределах Гидраотес Хаоса предоставляют уникальную возможность для исследований, поскольку они обеспечивают более целенаправленное изучение материалов древних водоносных горизонтов.

Численные модели исследователей предполагают, что водоносный горизонт грязевого озера, вероятно, образовался в результате разделения фаз внутри аргиллита, в результате чего образовались большие заполненные водой камеры шириной в несколько километров и глубиной в сотни метров. Этот процесс мог быть вызван интрузивной магматической деятельностью. Наблюдаемое сегментированное опускание хаотической местности указывает на наличие взаимосвязанных камер, которые могли быть стабильными, заполненными водой гигантскими пещерами.

Остатки этого древнего грязевого озера могут содержать материалы водоносного горизонта, обогащенные биомолекулами, которые были скрыты в недрах Марса в течение миллиардов лет. НАСА Эймс рассматривает эти осадочные равнины как потенциальное место посадки миссии по поиску биомаркеров, в частности липидов. Эти биомолекулы обладают высокой устойчивостью и могли бы выжить на Марсе в течение миллиардов лет.

Помимо грязевого озера, в ходе исследования также были обнаружены широко распространенные грязевые вулканы и возможные диапиры в исследуемом регионе. Эти особенности открывают дополнительные возможности для исследования подземных пород, которые могли быть пригодными для жизни. Отбор проб отложений и изучение состава этого древнего грязевого озера могут дать ценную информацию о геологическом прошлом Марса и потенциале прошлой или настоящей жизни на планете.

источники:

Научные отчеты (бумага)

НАСА