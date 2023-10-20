Уменьшение морского льда в Антарктике вызывает обеспокоенность всего мира и Новой Зеландии

Чрезвычайный саммит Антарктической научной платформы в Веллингтоне вызвал серьезную обеспокоенность по поводу тревожных изменений, происходящих в Антарктиде, особенно в отношении значительного сокращения морского льда за прошедшую зиму. Два видных члена Научной платформы, профессор Ник Голледж и доктор Белла Дункан, оба из Центра антарктических исследований Университета Виктории в Веллингтоне, выразили свою обеспокоенность по поводу последствий сокращения морского льда в Антарктиде для мирового сообщества, включая Новую Зеландию.

Недавняя статья, опубликованная в журнале Communications Earth and Environment, привлекла внимание к рекордному минимуму морского льда в Антарктике, наблюдавшемуся в феврале 2023 года, предполагая, что потепление океана сыграло свою роль в переводе льда в новое состояние с низкой плотностью. Это указывает на то, что основные процессы, определяющие покрытие морским льдом в Антарктиде, возможно, изменились.

По словам профессора Ника Голледжа, климатические модели предсказывают дальнейшее сокращение морского льда в Антарктике в ближайшие десятилетия, даже при строгих сценариях сокращения выбросов парниковых газов. Сокращение количества морского льда является серьезной проблемой, поскольку он играет решающую роль в образовании придонных вод Антарктики, одного из самых важных океанских течений на планете. Нарушение его циркуляции имеет далеко идущие последствия для глобального климата, включая регион Вайрарапа. Более того, сокращение площади морского льда представляет собой серьезную угрозу для императорских пингвинов, поскольку они в значительной степени полагаются на него для размножения.

Доктор Белла Дункан разделяет опасения профессора Голледжа. Изучение исторических данных об окружающей среде Антарктики показывает, что нынешние изменения, вероятно, сохранятся, что приведет к значительному воздействию на местный и глобальный климат, уровень моря и экосистемы. Разрушения, вызванные циклоном «Габриэль» в этом году, послужили ярким примером последствий потепления атмосферы, которая удерживает больше воды и приводит к увеличению количества осадков. В ожидании более экстремальных климатических явлений срочные действия по решению проблемы изменения климата становятся все более важными, поскольку ученые-климатологи изо всех сил пытаются передать всю безотлагательность ситуации.

источники:

- Статья «Коммуникации Земля и окружающая среда»