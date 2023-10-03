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Неожиданные открытия об эволюции морских анемонов

ByРоберт Эндрю

Октябрь 3, 2023
Неожиданные открытия об эволюции морских анемонов

Исследователи из Гейдельбергского университета сделали удивительные выводы о развитии морских анемонов, предполагая, что хищнический образ жизни сыграл значительную роль в формировании их эволюции и развитии их нервной системы.

Исследование было сосредоточено на небольшой морской анемоне Aiptasia, которая является модельной системой для изучения эндосимбиоза кораллов и других книдарий. Вопреки предыдущим убеждениям, исследователи обнаружили, что личинки актинии активно питаются живой добычей и не зависят от водорослей, в отличие от кораллов, строящих рифы.

Чтобы поймать и проглотить свою добычу, личинки Aiptasia используют специализированные стрекательные клетки и простую нейронную сеть. Это бросает вызов гипотезе о том, что первые животные были фильтраторами, похожими на современные губки.

Кроме того, исследователи обнаружили, что личинки Aiptasia захватывают добычу подходящего размера на стадии поздней гаструлы и переваривают ее в примитивном кишечнике. Это говорит о том, что питание является важнейшим этапом жизненного цикла морских анемонов и что хищнический образ жизни сыграл ключевую роль в их эволюции.

Эти новаторские открытия имеют важное значение для нашего понимания того, как развивались многоклеточные организмы. Исследователи предполагают, что хищная гаструла с ее специализированными стрекательными клетками могла быть решающим фактором ранней эволюции многоклеточных организмов и развития сложных, организованных нервных систем.

Замыкая жизненный цикл Aiptasia, исследователи создали возможность для будущих молекулярно-генетических экспериментов на этом модельном организме. Этот прорыв будет способствовать дальнейшему пониманию механизмов эндосимбиоза и функционирования кораллово-водорослевого симбиоза.

Исследование, проведенное при финансовой поддержке Немецкого исследовательского фонда и гранта ERC Consolidator, было опубликовано в журнале PNAS.

источники:
– Исследование опубликовано в PNAS.

By Роберт Эндрю

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