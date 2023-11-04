Наше понимание планетных систем за пределами нашей Солнечной системы продолжает расширяться, поскольку вышедший из эксплуатации космический телескоп НАСА «Кеплер» совершает революционные открытия. Последней находкой стала система Кеплер-385, состоящая из семи интригующих планет с уникальными характеристиками.

Одной из отличительных особенностей этой системы является сильная жара, которую испытывает каждая планета. Эти планеты, омываемые лучистым теплом своей родительской звезды, превосходят любую планету в нашей Солнечной системе по количеству тепла на единицу площади.

Система Кеплер-385 выделяется среди своих аналогов тем, что все семь планет больше Земли, но меньше Нептуна. Это делает ее одной из редких систем, в которой, как известно, содержится более шести подтвержденных планет или планет-кандидатов. Значимость этого открытия подчеркивается тем фактом, что оно является частью нового каталога Кеплера, который включает около 4,400 планет-кандидатов и более 700 мультипланетных систем.

Ведущий автор Джек Лиссауэр из Исследовательского центра Эймса НАСА подчеркивает важность этого нового каталога. Имея на сегодняшний день наиболее точный список кандидатов на планеты Кеплера и их свойства, астрономы теперь могут глубже понять характеристики этих экзопланет. Лиссауэр признает решающую роль миссии «Кеплер» в революционном изменении наших знаний об экзопланетах и ​​то, как этот каталог будет способствовать дальнейшим исследованиям.

В центре внимания находится звезда системы Кеплер-385, похожая на наше Солнце, но немного крупнее и горячее. Считается, что две внутренние планеты, немного крупнее Земли, имеют каменистый состав и, возможно, имеют разреженную атмосферу. Напротив, остальные пять планет имеют двойной радиус Земли и, как ожидается, будут окутаны плотной атмосферой.

Комплексный характер этого последнего каталога позволяет нам получить беспрецедентную информацию о системе Кеплер-385. В то время как предыдущие каталоги были сосредоточены на определении распространенности экзопланет, это исследование расширяет возможности и позволяет составить подробный перечень этих очаровательных планет.

FAQ

Вопрос: Сколько планет в системе Кеплер-385?

Ответ: Система Кеплер-385 состоит из семи планет.

Вопрос: Чем планеты системы Кеплер-385 отличаются от планет нашей Солнечной системы?

Ответ: В отличие от наших соседних планет, все семь планет в этой системе больше Земли, но меньше Нептуна.

Вопрос: Что уникального в системе Кеплер-385?

Ответ: Это одна из немногих известных планетных систем с более чем шестью подтвержденными планетами или кандидатами на планеты.

источники:

NASA: https://www.nasa.gov