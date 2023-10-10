Новые исследования и технологии дают надежду на борьбу с красной иглой на сосновых плантациях Новой Зеландии

В Новой Зеландии лесники борются с стойким и разрушительным заболеванием, называемым красной игольной болезнью (RNC), по крайней мере, с 2008 года. RNC — это грибковое заболевание, из-за которого сосны теряют хвою, что влияет на их рост на долгие годы. Однако новые исследования и интеллектуальные технологии дают надежду и решения лесоводам в их борьбе с RNC.

Ученые из исследовательской программы устойчивых лесов Scion находятся на передовой линии борьбы с СРН. Доктор Стюарт Фрейзер и лесной патолог Эмили Маклей посвящают свои исследования пониманию болезни и разработке стратегий борьбы с ней. Исследование Маклэя направлено на то, чтобы предсказать, когда произойдут вспышки RNC, особенно с учетом постоянных влажных условий, вызванных явлениями Ла-Нинья в последние годы.

Спутниковые снимки, предоставленные Indufor, показывают серьезность RNC в плантационных лесах на восточном побережье по сравнению с предыдущими годами. Чтобы бороться с RNC, ученые расшифровывают взаимодействие патоген-хозяин и то, как на него влияет окружающая среда. Лабораторная работа Маклэя направлена ​​на понимание роли температуры и влажности в цикле заболевания, чтобы построить эпидемиологические модели для прогнозирования вспышек.

Команда дистанционного зондирования и геопространственной разведки Scion играет решающую роль в мониторинге присутствия СРН. Они используют спутниковые снимки для выявления областей, где могут проявляться заболевания, и стремятся получать отчеты от профессионалов отрасли, чтобы улучшить свои модели.

Медь стала эффективным средством борьбы с РНК. Испытания, проведенные в центральной части Северного острова, показали, что медь значительно снижает тяжесть РНС. В настоящее время проводятся совместные испытания компаний Manulife Forest Management и Scion для изучения эффективности меди в условиях повышенного давления болезней.

Программа исследований устойчивых лесов направлена ​​на то, чтобы в будущем защитить посаженные лучистые сосновые леса от воздействия изменения климата. Исследования Маклея способствуют разработке прототипа модели для прогнозирования вспышек РНК. Этот инструмент призван предоставить лесникам информацию для принятия упреждающих мер.

Сочетание спутникового мониторинга, обработки медью и прогнозных моделей предлагает преобразующий подход к борьбе с болезнями в лесах Новой Зеландии. Это исследование дает надежду на сохранение лесов страны и устойчивое развитие лесной промышленности.

источники:

– Программа исследования устойчивых лесов Scion

— Индуфор

– Manulife Forest Management (Новая Зеландия)

– Исследования лесоводов