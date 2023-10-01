Влияние концентрации пигмента и температуры высыхания на рисунок высохшей краски

Исследователи обнаружили, что на то, как высыхает краска, влияют два фактора: концентрация пигмента в краске и температура, при которой она высыхает. Регулируя эти факторы, можно контролировать конечный вид высохшей краски.

В исследовании, опубликованном в журнале ACS' Langmuir, исследователи обнаружили, что капли краски с более низкой концентрацией пигмента или высохшие на более прохладных поверхностях часто напоминали «жареные яйца» в сухом виде. С другой стороны, капли с более высокой концентрацией пигмента или высушенные при более высоких температурах имели более однородный вид. Эта информация говорит о том, что манипулирование концентрацией пигмента и температурой сушки может повлиять на рисунок и внешний вид высохшей краски.

На процесс высыхания краски влияет ее сложный состав, в который входят смолы, пигменты, добавки и растворитель, такой как вода. По мере высыхания капель краски происходят различные химические взаимодействия, которые иногда могут привести к появлению нежелательных узоров или небольших трещин. Художники и живописцы обычно стремятся к равномерному распределению пигмента на поверхности при нанесении краски. Однако неясно, как избежать образования узоров в процессе сушки.

Чтобы выяснить это, исследователи провели эксперименты с использованием акриловой краски на водной основе, смешанной с водой. Они наносили растворы на нагретые предметные стекла, позволяя жидкости испаряться. В ходе этого процесса они наблюдали три явления, которые повлияли на конечный вид высохшей краски.

Во-первых, существовал поток жидкости внутрь от горячей подложки к более холодной вершине капли, а также вытягивание наружу, вызванное капиллярным потоком. Во-вторых, гелеобразование красочной суспензии увеличивало вязкость и замедляло движение пигмента. Наконец, на этапе сушки пигменты зафиксировались на поверхности предметного стекла.

Исследователи обнаружили, что как концентрация пигмента, так и температура поверхности предметного стекла влияют на размер, форму и рисунок высохших капель краски. Капли с более низкой концентрацией пигмента или размещенные на более прохладных поверхностях накапливали красочные молекулы в центре, создавая вид «жареного яйца». С другой стороны, капли с более высокой концентрацией пигмента или высушенные при более высоких температурах имели более однородный рисунок с равномерным распределением цвета по всей поверхности.

Чтобы контролировать внешний вид засохшей краски, предлагается регулировать концентрацию пигмента и температуру поверхности в зависимости от желаемого конечного рисунка.

Ссылка: «Высыхающие капли суспензии краски: от «жареных яиц» до квазиоднородных узоров» Стеллы М.М. Рамос, Дэмьена Субейрана, Реми Фулкрана и Кэтрин Барентен, 14 сентября 2023 г., Ленгмюр. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605.