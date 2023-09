Исследование показало, что люди приводят к потере множества ветвей на древе жизни

By

Новое исследование предупреждает об угрозе шестого массового вымирания, вызванного деятельностью человека, заявляя, что люди приводят к потере целых ветвей «Древа жизни». Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, уникально, поскольку оно изучает вымирание целых родов, а не только отдельных видов.

Исследователи сосредоточились на видах позвоночных (за исключением рыб) и обнаружили, что из 5,400 изученных родов 73 вымерли за последние 500 лет, причем большинство из них исчезли за последние два столетия. Эта скорость вымирания намного выше, чем можно было бы ожидать, основываясь на оценках летописи окаменелостей.

Человеческая деятельность, такая как разрушение среды обитания, чрезмерный вылов рыбы и охота, считается основной причиной этого кризиса вымирания. Утрата одного рода может иметь далеко идущие последствия для всей экосистемы. Соавтор исследования Херардо Себальос подчеркивает безотлагательность ситуации, заявляя: «Нас беспокоит то, что… мы теряем вещи так быстро, что для нас это сигнализирует о крахе цивилизации».

Хотя все эксперты сходятся во мнении, что нынешние темпы вымирания вызывают тревогу, является ли это шестым массовым вымиранием, является предметом споров. Ученые определяют массовое вымирание как потерю 75% видов за короткий период времени. По мнению Роберта Коуи, биолога из Гавайского университета, использующего это определение, шестого массового вымирания еще не произошло.

Однако результаты исследования о потере целых ветвей Древа Жизни подчеркивают серьезность ситуации. Это исследование демонстрирует острую необходимость действий по сохранению биоразнообразия и защите будущего человечества.

