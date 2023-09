Люди приводят к потере целых ветвей Древа Жизни, предупреждает новое исследование

By

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что люди вызывают исчезновение целых ветвей «Древа жизни», что вызывает опасения по поводу потенциального шестого массового вымирания. Исследование, проведенное исследователями Национального автономного университета Мексики, фокусируется на исчезновении целых родов, которые представляют собой классификации между видами и семействами.

В отличие от предыдущих исследований, в которых изучалась только утрата отдельных видов, в этом исследовании анализируется исчезновение целых родов. Это значительный вклад, поскольку он обеспечивает более глубокое понимание текущих темпов вымирания. Профессор Херардо Себальос, один из соавторов исследования, подчеркивает, что кризис вымирания столь же серьезен, как и кризис изменения климата, но его часто упускают из виду.

Изучая данные Международного союза охраны природы (МСОП), исследователи обнаружили, что за последние 73 лет вымерло 500 рода, причем большинство вымираний произошло за последние два столетия. Это вызывает тревогу, поскольку, судя по предыдущим темпам вымирания, за один и тот же период должны были исчезнуть только два рода.

В исследовании основными причинами вымирания считаются такие виды деятельности человека, как разрушение среды обитания, чрезмерный вылов рыбы и охота. Утрата даже одного рода может иметь далеко идущие последствия для экосистем. Исследователи полагают, что необходимы срочные действия, чтобы предотвратить дальнейшую гибель и коллапс цивилизаций.

Хотя эксперты сходятся во мнении, что нынешние темпы вымирания вызывают тревогу, вопрос о том, соответствует ли он критериям шестого массового вымирания, остается предметом споров. Массовое вымирание определяется как потеря 75% видов в течение короткого периода времени. Однако, если нынешние темпы вымирания сохранятся или увеличатся, вполне вероятно, что произойдет массовое вымирание.

Авторы исследования подчеркивают необходимость уделять приоритетное внимание защите и восстановлению естественной среды обитания, чтобы предотвратить дальнейшее вымирание. Они считают, что многие роды еще можно спасти, если принять немедленные меры.

Источники: Труды Национальной академии наук (PNAS).

Определения:

Роды: В классификации живых существ род представляет собой ранг между видом и семейством.

Вид: Группа организмов, которые имеют сходные характеристики и могут размножаться, производя плодовитое потомство.

Массовое вымирание: Быстрая потеря значительного процента видов за короткий период времени, приводящая к серьезным экологическим и эволюционным изменениям.

Древо жизни: метафорическое представление взаимоотношений между различными видами, прослеживающее их эволюционную историю до общего предка.