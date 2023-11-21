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Новые симуляции расширяют границы космических исследований в ледяных инопланетных атмосферах

ByМамфо Брешиа

21 ноября, 2023
Новые симуляции расширяют границы космических исследований в ледяных инопланетных атмосферах

21 ноября 2023 г. – Пока ученые продолжают расширять границы освоения космоса, новое исследование Европейского космического агентства (ЕКА) проливает свет на проблемы навигации в инопланетных атмосферах Урана и Нептуна. Проводя моделирование в гиперзвуковом плазменном туннеле T6 «Сталкер» в Оксфордском университете, ЕКА стремится раскрыть потенциал будущих миссий к этим загадочным ледяным гигантам.

Гиперзвуковая плазменная туннель T6 Stalker Tunnel считается самой быстрой аэродинамической трубой в Европе, способной генерировать потоки ветра, скорость которых превышает 20 километров в секунду. Эта необычайная скорость необходима, чтобы воспроизвести условия высоких скоростей, которые должен выдержать космический корабль, проходя через враждебные атмосферы этих далеких планет. Кроме того, группа диагностики высокоэнтальпийных потоков Университета Штутгарта (HEFDiG) в Германии поделилась своим опытом, применив для испытаний аналогичную аэродинамическую трубу.

Инженер по аэротермодинамике ЕКА Луи Уолпот подчеркивает основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при отправке зондов в атмосферы Урана и Нептуна. Эти зонды должны не только выдерживать высокие давления и температуры, но также выдерживать бомбардировку уникальными газами, включая водород, гелий и метан.

Моделирование, проведенное HEFDiG, наглядно иллюстрирует ужасные условия, в которых зонд окажется при входе в атмосферу ледяного гиганта. Смоделированный зонд на видео выдерживает беспощадное воздействие инородных газов, что еще раз подчеркивает необходимость надежных систем тепловой защиты и передовых технологий для обеспечения выживания критически важного оборудования.

В настоящее время расчетная скорость входа зонда, входящего в Уран, составляет примерно 25 километров в секунду. Однако ученым удалось достичь лишь моделируемой скорости до 19 километров в секунду. Чтобы подготовить почву для будущих миссий к этим далеким планетам, Уолпот подчеркивает необходимость модернизации существующих испытательных установок для точного воспроизведения состава атмосферы и скоростей, наблюдаемых на Уране и Нептуне.

Это исследование означает решающий шаг на пути к раскрытию тайн, скрытых в ледяных атмосферах Урана и Нептуна. Пока ЕКА продолжает исследовать возможности, ученые и инженеры неустанно работают над преодолением многочисленных препятствий на пути понимания человечеством этих удивительных небесных тел.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое гиперзвуковой плазменный туннель Т6 «Сталкер»?
Гиперзвуковая плазменная туннель T6 Stalker Tunnel — самая быстрая аэродинамическая труба в Европе, расположенная в Оксфордском университете. Он способен генерировать потоки ветра со скоростью более 20 километров в секунду, что необходимо для тестирования высоких скоростей, которых должен достичь космический корабль для навигации в атмосферах Урана и Нептуна.

Каковы основные проблемы исследования Урана и Нептуна?
Основные проблемы включают выносливость к высоким давлениям и температурам, а также воздействие уникальных газов, таких как водород, гелий и метан. Кроме того, космический корабль должен иметь высокоэффективную систему тепловой защиты, чтобы выдерживать вход в атмосферу в течение значительного времени.

Почему моделирование имеет решающее значение для исследования этих планет?
Моделирование позволяет ученым понять экстремальные условия и проблемы, с которыми может столкнуться космический корабль при входе и навигации в атмосферах Урана и Нептуна. Воспроизводя эти условия в контролируемой среде, исследователи могут разработать и протестировать технологии, которые позволят успешно совершать миссии к этим ледяным гигантам.

Какова целевая скорость входа зонда в Уран?
В настоящее время расчетная скорость входа зонда в Уран составляет около 25 километров в секунду. Однако ученым удалось достичь лишь моделируемой скорости до 19 километров в секунду, что подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования технологий и испытательного оборудования для удовлетворения требований будущих миссий.

By Мамфо Брешиа