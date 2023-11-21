Новые симуляции расширяют границы космических исследований в ледяных инопланетных атмосферах

21 ноября 2023 г. – Пока ученые продолжают расширять границы освоения космоса, новое исследование Европейского космического агентства (ЕКА) проливает свет на проблемы навигации в инопланетных атмосферах Урана и Нептуна. Проводя моделирование в гиперзвуковом плазменном туннеле T6 «Сталкер» в Оксфордском университете, ЕКА стремится раскрыть потенциал будущих миссий к этим загадочным ледяным гигантам.

Гиперзвуковая плазменная туннель T6 Stalker Tunnel считается самой быстрой аэродинамической трубой в Европе, способной генерировать потоки ветра, скорость которых превышает 20 километров в секунду. Эта необычайная скорость необходима, чтобы воспроизвести условия высоких скоростей, которые должен выдержать космический корабль, проходя через враждебные атмосферы этих далеких планет. Кроме того, группа диагностики высокоэнтальпийных потоков Университета Штутгарта (HEFDiG) в Германии поделилась своим опытом, применив для испытаний аналогичную аэродинамическую трубу.

Инженер по аэротермодинамике ЕКА Луи Уолпот подчеркивает основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при отправке зондов в атмосферы Урана и Нептуна. Эти зонды должны не только выдерживать высокие давления и температуры, но также выдерживать бомбардировку уникальными газами, включая водород, гелий и метан.

Моделирование, проведенное HEFDiG, наглядно иллюстрирует ужасные условия, в которых зонд окажется при входе в атмосферу ледяного гиганта. Смоделированный зонд на видео выдерживает беспощадное воздействие инородных газов, что еще раз подчеркивает необходимость надежных систем тепловой защиты и передовых технологий для обеспечения выживания критически важного оборудования.

В настоящее время расчетная скорость входа зонда, входящего в Уран, составляет примерно 25 километров в секунду. Однако ученым удалось достичь лишь моделируемой скорости до 19 километров в секунду. Чтобы подготовить почву для будущих миссий к этим далеким планетам, Уолпот подчеркивает необходимость модернизации существующих испытательных установок для точного воспроизведения состава атмосферы и скоростей, наблюдаемых на Уране и Нептуне.

Это исследование означает решающий шаг на пути к раскрытию тайн, скрытых в ледяных атмосферах Урана и Нептуна. Пока ЕКА продолжает исследовать возможности, ученые и инженеры неустанно работают над преодолением многочисленных препятствий на пути понимания человечеством этих удивительных небесных тел.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

– Что такое гиперзвуковой плазменный туннель Т6 «Сталкер»?

Гиперзвуковая плазменная туннель T6 Stalker Tunnel — самая быстрая аэродинамическая труба в Европе, расположенная в Оксфордском университете. Он способен генерировать потоки ветра со скоростью более 20 километров в секунду, что необходимо для тестирования высоких скоростей, которых должен достичь космический корабль для навигации в атмосферах Урана и Нептуна.

– Каковы основные проблемы исследования Урана и Нептуна?

Основные проблемы включают выносливость к высоким давлениям и температурам, а также воздействие уникальных газов, таких как водород, гелий и метан. Кроме того, космический корабль должен иметь высокоэффективную систему тепловой защиты, чтобы выдерживать вход в атмосферу в течение значительного времени.

– Почему моделирование имеет решающее значение для исследования этих планет?

Моделирование позволяет ученым понять экстремальные условия и проблемы, с которыми может столкнуться космический корабль при входе и навигации в атмосферах Урана и Нептуна. Воспроизводя эти условия в контролируемой среде, исследователи могут разработать и протестировать технологии, которые позволят успешно совершать миссии к этим ледяным гигантам.

– Какова целевая скорость входа зонда в Уран?

В настоящее время расчетная скорость входа зонда в Уран составляет около 25 километров в секунду. Однако ученым удалось достичь лишь моделируемой скорости до 19 километров в секунду, что подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования технологий и испытательного оборудования для удовлетворения требований будущих миссий.