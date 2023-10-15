Прокладывая путь: ученые экспериментируют с плавлением лунной поверхности, чтобы создать лунные дороги

Гонка на Луну накаляется: множество космических агентств и частных компаний стремятся осуществить миссии по высадке на Луну в ближайшем будущем. Однако, учитывая перспективу проведения десятков миссий одновременно, необходимость управления лунным движением стала приоритетом. Для этого ученые работают над технологией прокладки лунных дорог путем плавления поверхности Луны.

В ходе программы «Аполлон» НАСА выполнило шесть миссий по высадке экипажа, но самое дальнее расстояние, пройденное на Луне, было пройдено астронавтами «Аполлона-17» с использованием лунного вездехода (LRV). Они проехали удивительные 7.6 километра от лунного модуля, установив самый высокий рекорд дальнего путешествия по Луне. Однако это путешествие сопряжено со своими трудностями. Ровер потерял заднее крыло, покрылся лунной пылью и чуть не перегрелся. Чтобы поддерживать марсоход в рабочем состоянии, астронавтам пришлось импровизировать новое крыло, используя скотч, старые карты Луны и зажимы. Из-за пересеченной и непредсказуемой местности Луны невозможно было остановиться и выполнить техническое обслуживание.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются миссии по высадке на Луну, является проблема лунной пыли. Когда десантные корабли приземляются, их двигатели выбивают большое количество материала, создавая шлейфы пыли, которые распространяются по лунной поверхности. Чтобы решить эту проблему, ученые предложили идею замостить части Луны, чтобы обеспечить плавные и надежные пути для астронавтов, космических кораблей и марсоходов.

Европейское космическое агентство (ЕКА) работает над проектом PAVER, который предполагает плавление искусственного лунного реголита с помощью углекислотного лазера. Экспериментируя с лучами разных размеров, исследователи обнаружили, что луч диаметром 4.5 сантиметра достигает желаемого эффекта, в результате чего получается гладкий, похожий на стекло материал. Вместо того, чтобы создавать один большой кусок материала, исследователи расплавили треугольные формы с рельефными отверстиями в центре, которые могут действовать как отдельные плитки или кирпичи, соединяясь между собой для создания дорог или посадочных площадок.

Реализация этого метода на Луне потребует использования большой линзы Френеля, чтобы фокусировать солнечный свет, как увеличительное стекло. По текущим оценкам, посадочную площадку площадью 100 квадратных метров можно построить на Луне примерно за 115 дней.

По мере того, как мы приближаемся к будущим лунным миссиям, концепция создания лунных дорог уже не является просто научно-фантастической идеей. Продолжающиеся эксперименты и исследования учёные прокладывают путь к новой эре исследования Луны.

источники:

– Исходная статья: «Смотрите, как ученые расплавили Луну, чтобы вымостить ее поверхность» – Scientific American