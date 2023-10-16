Лунная пыль может быть использована для создания мощеных дорог и посадочных площадок на Луне

Ученые полагают, что лунная пыль может быть преобразована в мощеные дороги и посадочные площадки на Луне с помощью концентрированного солнечного света, согласно экспериментам, проведенным на Земле. Лунная пыль состоит в основном из вулканической породы, которая была измельчена космическими воздействиями и радиацией в течение миллионов лет. Несмотря на то, что лунный грунт кажется белым из-за отраженного солнечного света, на самом деле он темно-серый.

В отличие от Земли, на Луне нет ветра и воды, способных размывать почву, в результате чего многие частицы имеют острые края. Это делает лунную пыль серьезной опасностью для освоения космоса. Кроме того, лунная пыль электрически заряжена, что придает ей липкость и абразивность, вызывая повреждение лунных кораблей, скафандров и легких человека при вдыхании.

Чтобы лунная пыль не повредила марсоходы на лунной поверхности, исследователи предлагают построить дороги с твердым покрытием, используя местные лунные ресурсы. В недавнем исследовании ученые экспериментировали с мелкозернистым материалом под названием EAC-1A в качестве заменителя лунного грунта. Фокусируя солнечный свет, они смогли расплавить лунную пыль в каменные плиты, которые могли бы создавать твердые поверхности для использования в дорогах и посадочных площадках.

Эксперименты включали использование лазерных лучей различной силы и размера для имитации концентрированного солнечного света. Были изготовлены треугольные плитки с полыми центрами шириной примерно 9.8 дюйма и толщиной до 1 дюйма. Исследователи полагают, что с помощью простого оборудования эти плитки можно было бы создать на Луне, что позволит строить дороги и посадочные площадки за относительно короткий промежуток времени.

Будущие эксперименты должны будут оценить долговечность этих плиток под воздействием ракеты, чтобы определить их пригодность для использования в качестве посадочных площадок. Кроме того, испытания в смоделированных лунных условиях, таких как пониженная гравитация и безвоздушная среда, будут необходимы для демонстрации осуществимости технологии перед ее внедрением на Луне.

Источник: научные отчеты.

Определения:

– Лунная пыль: мелкие частицы измельченной вулканической породы, покрывающие поверхность Луны.

– Концентрированный солнечный свет: усиленные и сфокусированные лучи солнечного света.

– Лунный грунт: внешний слой поверхности Луны, состоящий из различных материалов, включая лунную пыль.