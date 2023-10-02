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Ученые используют телескопы для наблюдения за астероидом Психика в инфракрасном диапазоне

ByРоберт Эндрю

Октябрь 2, 2023
Ученые используют телескопы для наблюдения за астероидом Психика в инфракрасном диапазоне

Ученые Юго-Западного научно-исследовательского института используют телескопы для наблюдения за астероидом Психея в инфракрасном диапазоне, что обеспечивает важный контекст для предстоящей миссии НАСА «Психея». Астероид Психея диаметром около 140 миль является одним из крупнейших объектов в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Считается, что это плотный металлический остаток ядра погибшей планеты.

Доктор Стефани Джармак использует космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для поиска следов воды на металлической поверхности Психеи. Это поможет определить, существует ли на астероиде вода в форме гидроксила или настоящей воды. Доктор Анисия Арредондо, с другой стороны, изучает различия в составе Психеи в различных точках ее поверхности, используя данные, собранные Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA).

Инфракрасные наблюдения с этих телескопов дополнят данные, которые будут получены космическим кораблем «Психея». Наблюдения JWST и SOFIA дадут ценную информацию о составе астероида и помогут ученым понять его происхождение и историю.

Психика остается загадочной, с противоречивыми предыдущими наблюдениями и намеками на увлажнение на ее поверхности. Грядущий космический корабль «Психея» призван разгадать тайны этого металлического астероида и обеспечить большую ясность. Миссию планируется запустить 5 октября 2023 года и, как ожидается, она прибудет к астероиду в августе 2029 года.

Металлические астероиды, такие как Психея, редки в Солнечной системе, что делает ее интересной целью для исследования. Это может предложить ученым уникальную возможность заглянуть внутрь планеты и получить представление о процессах формирования планет. Однако необычные характеристики Психеи также могут удивить ученых и бросить вызов существующим теориям.

Продолжающиеся наблюдения с использованием различных инфракрасных методов продолжают приносить запутанные результаты, которые требуют дальнейшего изучения. Это подчеркивает важность предстоящей миссии «Психея», которая обеспечит всестороннее понимание этого очаровательного астероида.

Источник: Юго-Западный научно-исследовательский институт.

By Роберт Эндрю

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