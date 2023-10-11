Новый метод точного мониторинга диффузионного поведения одиночных молекул

Ученые из Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук разработали новый метод мониторинга диффузионного поведения одиночных молекул в субнанометровом пространстве. В исследовании, опубликованном в The Journal of Physical Chemistry Letters, для достижения такого уровня точности использовалась рамановская спектроскопия с усилением поверхности (SERS).

SERS — это аналитический метод, который усиливает рамановский сигнал молекул, вызывая явление резонанса на металлической поверхности. Он позволяет проводить высокочувствительный и селективный анализ на уровне отдельных молекул. Однако мониторинг долгосрочного поведения немеченых одиночных молекул оказался сложной задачей.

Чтобы преодолеть это препятствие, исследовательская группа использовала фототермический эффект золотых наностержней для создания структур горячих точек с размером зазора примерно 1.0 нм с помощью лазерной реконструкции. Эти «горячие точки» не только обеспечили превосходное усиление SERS, но и активно захватили целевые молекулы. Это позволило в режиме реального времени отслеживать и анализировать поведение диффузии одиночных молекул, особенно молекул кристаллического фиолетового.

Используя динамическую спектроскопию комбинационного рассеяния света с усилением поверхности, исследователи смогли наблюдать поведение мигания одиночных молекул кристаллического фиолетового цвета в течение продолжительности до четырех минут. Сочетание расчетов теории функционала плотности и результатов картирования SERS привело их к выводу, что эти молекулы могут быть заключены в субнанометровом пространстве.

Это новаторское исследование дает ценную информацию о молекулярных взаимодействиях, химических реакциях и поведении биомолекул. Возможность точно отслеживать диффузию одиночных молекул открывает новые возможности для более глубокого понимания различных научных явлений.

Источник: Журнал физической химии (DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c02276) – Китайская академия наук.