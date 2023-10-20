Исследователи совершили значительный прорыв в изучении ионосферы Земли, используя Гигантский метровволновый радиотелескоп (GMRT) вместо традиционных спутниковых наблюдений. GMRT, расположенный в низкоширотном регионе, доказал свою эффективность в обнаружении и характеристике возмущений в ионосфере. Это исследование обеспечивает лучшее понимание ионосферы, что может иметь значение для повышения точности услуг GPS, а также для изучения радиогалактик.

Ведущий автор исследования Сарвеш Мангала из Национального центра радиоастрофизики вместе со своим наставником профессором Абхирупом Даттой из ИИТ-Индор успешно обнаружил множественные среднемасштабные перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) и мелкомасштабные ПИВ с помощью GMRT. Эти возмущения наблюдались на частотах 235 МГц и 610 МГц.

Исследование выявило неожиданные изменения в ионосфере в часы восхода солнца, значительные ионосферные возмущения и более мелкие структуры, движущиеся в том же направлении. Это наблюдение бросает вызов предыдущим исследованиям и подчеркивает важность использования низкоширотных инструментов, таких как GMRT, для эффективного обнаружения изменений электронной плотности в ионосфере.

Улучшая знания и модели ионосферы, эти исследования могут привести к созданию более совершенных технологий и более точных измерений для навигации и связи. Исключительная чувствительность GMRT позволяет проводить точные измерения ионосферных изменений, превосходя возможности GPS и радиолокационных приборов.

Этот новаторский результат открывает новые возможности для исследований с использованием GMRT. Яшвант Гупта, директор Национального центра радиоастрофизики, заявил, что это достижение подтверждает их веру в потенциал GMRT и подчеркивает важность этого исследования в продвижении нашего понимания ионосферы.

источники:

– Информационное агентство PTI

– Письма о геофизических исследованиях

– Национальный центр радиоастрофизики