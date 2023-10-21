Радиотелескоп открыл новую информацию об ионосфере Земли

Исследователи впервые сделали революционное открытие о возмущениях в ионосфере Земли с помощью Гигантского метрового радиотелескопа (GMRT). Ионосфера — важный слой атмосферы Земли, который играет решающую роль в различных технологиях, таких как услуги GPS и исследования радиогалактик. Изучая ионосферу, ученые могут повысить точность служб позиционирования, навигации и синхронизации.

Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Geophysical Research Letters, было проведено Сарвешем Мангалой из Национального центра радиоастрофизики. Мангала вместе со своим наставником профессором Абхирупом Даттой из ИИТ-Индаура успешно обнаружил и охарактеризовал различные типы ионосферных возмущений с помощью GMRT.

Исследователи наблюдали среднемасштабные перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) в радиусе от 100 до 300 км, а также мелкомасштабные ПИВ размером примерно 10 км. Эти возмущения были обнаружены на частотах 235 МГц и 610 МГц в течение почти девятичасового наблюдения.

Одним из ключевых результатов исследования стали неожиданные изменения в ионосфере в часы восхода солнца. Исследователи также наблюдали значительные ионосферные возмущения и более мелкие структуры, движущиеся в том же направлении.

Что делает это исследование уникальным, так это использование низкоширотного инструмента, такого как GMRT, который расположен ближе к магнитному экватору Земли. Предыдущие исследования в основном были сосредоточены на ионосферных возмущениях в регионах средних и высоких широт. Исключительная чувствительность GMRT позволила проводить точные измерения ионосферных изменений, превосходя возможности GPS и радиолокационных приборов.

Результаты этого исследования улучшат наше понимание ионосферы и будут способствовать разработке более точных технологий навигации и связи. GMRT оказался эффективным инструментом для изучения ионосферных явлений, продемонстрировав свой потенциал для дальнейших прорывов в этой области исследований.

источники:

– Geophysical Research Letters, рецензируемый журнал.

– Национальный центр радиоастрофизики

– Институт фундаментальных исследований Тата