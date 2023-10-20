Гигантский метровволновый радиотелескоп, используемый для изучения возмущений в ионосфере Земли

Исследователи впервые использовали Гигантский метровволновый радиотелескоп (GMRT) для изучения возмущений в ионосфере Земли. Раньше наблюдения за ионосферой проводились с помощью спутников. Улучшая наше понимание ионосферы, это исследование может повысить точность служб позиционирования, навигации и синхронизации, а также облегчить изучение радиогалактик. Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Geophysical Research Letters, было проведено Сарвешем Мангалой из Национального центра радиоастрофизики.

С помощью GMRT команда успешно обнаружила среднемасштабные перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) в радиусе от 100 до 300 км и мелкомасштабные ПИВ в радиусе примерно 10 км. Эти наблюдения были сделаны на частотах 235 МГц и 610 МГц. Исследование выявило неожиданные изменения в ионосфере в часы восхода солнца, значительные ионосферные возмущения и более мелкие структуры, движущиеся в том же направлении.

«Исключительная» чувствительность GMRT позволила исследователям обнаружить и охарактеризовать ПИВ во время девятичасового наблюдения, проведенного 5-6 августа 2012 года. Это исследование является одним из первых, в котором эффективно используется низкоширотный прибор (расположенный ближе к магнитному полю Земли). экватор) для обнаружения изменений электронной плотности в ионосфере.

Результаты этого исследования могут улучшить знания и модели ионосферы, что приведет к развитию технологий и более точным измерениям для целей навигации и связи. ГМРТ хоть и не является традиционным зондом для изучения ионосферы, но оказался очень эффективным в обнаружении различных ионосферных явлений.

GMRT обеспечивает более высокую чувствительность по сравнению с GPS и радиолокационными приборами, что позволяет проводить точные измерения ионосферных изменений. Это исследование продемонстрировало потенциал GMRT по открытию новых направлений исследований в этой области.

Источник: Новый Индийский Экспресс.