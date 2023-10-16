На Уране и Нептуне обнаружена новая фаза льда высокой плотности

Ученые сделали революционное открытие в экстремальных условиях Урана и Нептуна, открыв новую фазу льда высокой плотности, известную как Лед XIX. Это открытие может дать представление о загадочных магнитных полях, наблюдаемых вокруг этих газовых гигантов.

Уран и Нептун, богатые водой газовые гиганты, могут похвастаться экстремальными условиями с невообразимым давлением и палящими температурами, которые превосходят поверхность Солнца. Эти условия уже давно представляют собой проблему для изучения учеными. Однако, используя передовые технологии в приборе Linac Coherent Light Source's Matter at Extreme Conditions, исследователи смогли воссоздать эти экстремальные обстоятельства.

Подвергнув воду давлению в 2 миллиона атмосфер и температуре 8,500 градусов по Фаренгейту, исследователи обнаружили существование ранее неизвестной фазы льда XIX. Эта новая структура льда под высоким давлением демонстрирует уникальную характеристику: атомы кислорода плотно упакованы в объемно-центрированную кубическую решетку (BCC), в то время как атомы водорода свободно перемещаются внутри структуры, ведя себя как жидкость. Это свойство значительно повышает электропроводность материала.

Кроме того, это открытие Ice XIX потенциально может объяснить загадочные магнитные поля, которые были обнаружены космическим кораблем НАСА «Вояджер II» во время его миссий к Урану и Нептуну. Эти магнитные поля уже много лет интригуют ученых, и в качестве возможного объяснения рассматривается наличие экзотических состояний суперионного льда, характеризующихся повышенной электропроводностью.

Эти открытия знаменуют собой значительный шаг вперед в понимании сложной динамики внешних планет нашей Солнечной системы. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы глубже изучить свойства и значение льда XIX, а также раскрыть больше тайн Урана и Нептуна.

Определения:

– Лед высокой плотности: лед имеет более плотную структуру, чем обычный лед, из-за высокого давления.

– Газовые гиганты: большие планеты, состоящие в основном из водорода и гелия.

– Магнитные поля: области в космосе, где можно обнаружить силу магнетизма.

источники:

– Прибор «Материя источника когерентного света линейного ускорителя в экстремальных условиях».