Исследование Вселенной: потенциал лунных телескопов

Телескопы произвели революцию в нашем понимании Вселенной, от наших дворов до космоса. Однако по мере того, как технологии продолжают развиваться, исследователи обдумывают следующий шаг в развитии обсерваторий. Недавняя статья об arXiv предполагает, что размещение телескопов на поверхности Луны может быть многообещающим вариантом.

Хотя идея лунных телескопов не совсем нова, НАСА уже профинансировало проект под названием «Радиотелескоп лунного кратера» (LCRT). Во время миссий «Аполлон» на Луне были размещены ретрорефлекторы, позволяющие астрономам точно измерять лунные расстояния.

В этой новой статье авторы обсуждают существующие концепции и представляют новую идею, называемую гипертелескопом. Некоторые предлагаемые лунные телескопы включают те, которые предназначены для радионаблюдений на обратной стороне Луны, изучения атмосфер экзопланет с помощью множества телескопов и наблюдения ярких ультрафиолетовых объектов. Есть даже предложения построить гравитационно-волновую обсерваторию, подобную LIGO.

Основной проблемой этих предложений является их техническая сложность, требующая строительства, превышающего наши текущие возможности. В качестве более реальной альтернативы авторы предлагают базовый оптический телескоп, использующий лунную местность. Располагая массив зеркал по краям кратера и подвешивая кластер детекторов на тросе, можно создать гипертелескоп. Преимущество этого подхода в том, что зеркала меньшего размера легче построить, а форма кратера снижает необходимость проведения обширных земляных работ во время установки.

Другой вариант предполагает размещение зеркал на одной стороне кратера, а приборов — на другой, что позволит обеспечить большое фокусное расстояние. Однако это ограничит диапазон наблюдения телескопа.

Хотя эти идеи все еще находятся на ранней стадии, необходимо решить несколько проблем, прежде чем лунные телескопы станут реальностью. Например, необходимо учитывать накопление пыли на зеркалах и потенциальное влияние лунной сейсмической активности на юстировку зеркал и точность детектора.

Тем не менее, неизбежность возвращения людей на Луну позволяет предположить, что лунная обсерватория — это лишь вопрос времени. Как показала история, куда бы ни направлялись люди, за ними следуют телескопы, а Луна может стать уникальной точкой обзора для исследования тайн Вселенной.

источники:

– Оригинальная статья Universe Today.