Астрономы разгадали тайну массивных галактик в ранней Вселенной

Ученые уже давно очарованы ранней историей нашей Вселенной, а космический телескоп Джеймса Уэбба недавно предоставил удивительную возможность заглянуть в эту загадочную эпоху, известную как космический рассвет. Удивительное открытие: телескоп сделал снимки массивных и зрелых галактик, бросив вызов существующим теориям о ранней Вселенной.

Эти неожиданные открытия заставили исследователей поставить под сомнение фундаментальные принципы космологии — науки, изучающей происхождение и развитие Вселенной. Однако новое исследование может предложить решение этой загадки без необходимости отказываться от современных научных представлений.

Используя передовое компьютерное моделирование, ученые разработали модели, моделирующие эволюцию самых ранних галактик. Их моделирование показало, что звездообразование в этих галактиках в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва развивалось иначе, чем в крупных галактиках, таких как наш Млечный Путь сегодня.

Согласно исследованию, эти ранние галактики, возможно, были относительно небольшими по размеру, как и предполагалось. Однако они излучали светимость, сравнимую со светимостью массивных галактик, из-за интенсивных всплесков звездообразования. Эта обманчивая яркость создавала впечатление значительной массы.

«Астрономы могут с уверенностью измерять яркость этих ранних галактик, поскольку фотоны, частицы света, можно непосредственно обнаружить и подсчитать. С другой стороны, определение их фактического размера или массы является гораздо более сложной задачей», — объяснил Гочао Сунь, научный сотрудник по астрономии Северо-Западного университета и ведущий автор исследования.

Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters, дает ценную информацию об эволюции галактик во время космического рассвета. Эти открытия помогают ученым уточнить свое понимание ранней Вселенной, проливая свет на формирование галактик и процессы, которые управляли их развитием.

источники:

– Журнал Dawn (7 октября 2023 г.)