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Новое исследование проливает свет на ранние галактики в зачаточном состоянии Вселенной

ByГабриэль Бота

Октябрь 6, 2023
Новое исследование проливает свет на ранние галактики в зачаточном состоянии Вселенной

Исследователи с помощью компьютерного моделирования пролили свет на существование массивных и зрелых галактик в ранней истории Вселенной. Это открытие заставило учёных подвергнуть сомнению основные принципы космологии. Космический телескоп Джеймса Уэбба, который начал работу в прошлом году, сделал снимки галактик, относящихся к эпохе, известной как космический рассвет, времени, окутанному тайной.

Моделирование показало, что звездообразование в самых ранних галактиках происходило иначе, чем в крупных галактиках, наблюдаемых сегодня, таких как наш Млечный Путь. Вместо устойчивого звездообразования в ранних галактиках наблюдались спорадические всплески интенсивного звездообразования. Эти вспышки заставили эти галактики казаться ярче и потенциально больше, чем они были на самом деле, что привело к неправильному представлению о том, что они зрелые и массивные.

Возможность измерить яркость этих ранних галактик имеет решающее значение, поскольку она дает представление об их размере и массе. Фотоны, частицы света, можно напрямую обнаружить и подсчитать, что позволяет астрономам определять яркость этих галактик. Однако определить их реальный размер и массу сложнее.

Результаты исследования, опубликованные в Astrophysical Journal Letters, предполагают, что вспышки звездообразования вызывают вспышки света, которые объясняют наблюдаемую яркость этих ранних галактик. Это открытие важно, поскольку не требует изменения стандартной космологической модели.

Моделирование проводилось в рамках исследовательского проекта «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE) и было сосредоточено на явлении, называемом «взрывное звездообразование». В отличие от формирования звезд с постоянной скоростью, звездообразование в ранних галактиках происходило нерегулярными вспышками, что приводило к значительным колебаниям яркости.

Исследователи предложили объяснение этого явления в меньших галактиках. В этих галактиках может произойти всплеск звездообразования, когда образуются большие звезды, которые впоследствии взрываются как сверхновые. Газ, выброшенный в результате этих взрывов, затем обеспечивает ингредиенты для нового всплеска звездообразования. Однако более сильные гравитационные эффекты в более крупных галактиках предотвращают эти вспышки и способствуют устойчивому звездообразованию.

Несмотря на неожиданные наблюдения, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба, исследователи ожидают, что телескоп продолжит бросать вызов нашему нынешнему пониманию Вселенной и предоставит новые идеи.

источники:
– Уилл Данэм, «Новое исследование раскрывает тайну ранних галактик в зачаточном состоянии Вселенной» (Reuters)

By Габриэль Бота

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