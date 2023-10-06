Астрономы разгадали тайну массивных галактик в ранней Вселенной

Исследователи, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, сделали революционное открытие о ранней истории нашей Вселенной. С тех пор, как его работа началась в прошлом году, телескоп позволил заглянуть в загадочную эпоху, известную как космический рассвет, когда была обнаружена коллекция галактик, относящихся к ранней Вселенной. Однако эти галактики, которые кажутся массивными и зрелыми, превзошли все ожидания, заставив ученых подвергнуть сомнению основные принципы космологии.

В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, исследователи использовали сложное компьютерное моделирование для моделирования эволюции самых ранних галактик. Они обнаружили, что звездообразование в этих галактиках происходило по-разному в течение первых нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва. Вместо устойчивого звездообразования в этих галактиках время от времени наблюдались вспышки звездообразования, что приводило к большим изменениям их яркости.

Это явление, известное как «взрывное звездообразование», объясняет, почему эти ранние галактики могли казаться массивными, несмотря на их относительно небольшой размер. Вспышки звездообразования вызывали вспышки света, из-за которых эти галактики казались намного ярче, чем они были на самом деле. Это новое понимание согласуется со стандартной космологической моделью, разрешая загадку, не требуя полного пересмотра существующих теорий.

Исследователи полагают, что взрывной характер звездообразования в меньших галактиках обусловлен образованием очень крупных звезд в результате внезапных вспышек, за которыми следуют взрывы сверхновых всего через несколько миллионов лет. Эти взрывы выбрасывают в космос газ, который затем становится сырьем для нового всплеска звездообразования. В более крупных галактиках гравитационные эффекты предотвращают такие вспышки, что приводит к более устойчивому звездообразованию.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, который начал работать в 2022 году, наблюдал на космическом рассвете примерно в 10 раз больше очень ярких галактик, чем ожидалось. Это неожиданное обилие ярких галактик бросает вызов предыдущим теоретическим моделям, но дает ценную информацию о ранних стадиях развития Вселенной.

Исследователи, участвующие в этом исследовании, участвуют в исследовательском проекте «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE). Они ожидают, что космический телескоп Джеймса Уэбба продолжит расширять границы нашего понимания, независимо от того, подтвердит он существующие научные ожидания или бросит вызов.

источники:

– Получено из агентства REUTERS.