Новое исследование раскрывает загадку яркости ранних галактик

Новое исследование пролило свет на загадку того, почему ранние галактики кажутся массивными и зрелыми, хотя они существовали в зачаточном состоянии Вселенной. В исследовании, проведенном исследователями Северо-Западного университета, использовалось сложное компьютерное моделирование для моделирования эволюции самых ранних галактик.

Моделирование показало, что звездообразование в этих ранних галактиках происходило случайными вспышками, а не постоянными темпами. Это взрывное звездообразование привело к большим колебаниям яркости галактик. В результате эти относительно небольшие галактики могут выглядеть такими же яркими, как действительно массивные галактики, создавая впечатление огромной массы.

По словам ведущего автора Гоочао Суня, «астрономы могут надежно измерить яркость этих ранних галактик, потому что фотоны (частицы света) можно непосредственно обнаружить и подсчитать, тогда как гораздо труднее сказать, действительно ли эти галактики большие или массивные. Они кажутся большими, потому что наблюдаются яркие».

Результаты исследования дают объяснение неожиданной яркости ранних галактик, не бросая вызов стандартной космологической модели. Исследователи полагают, что всплески звездообразования в меньших галактиках, за которыми следуют взрывы крупных звезд как сверхновых, создают условия для нового всплеска звездообразования. В более крупных галактиках более сильные гравитационные эффекты предотвращают эти вспышки, что приводит к устойчивому звездообразованию.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, который начал работать в 2022 году, обнаружил примерно в 10 раз больше очень ярких галактик на космическом рассвете, чем ожидалось. Несмотря на первоначальные ожидания, феномен взрывного звездообразования предлагает объяснение этим наблюдениям.

Исследователи исследования оптимистичны в отношении того, что Уэбб продолжит бросать вызов нашему пониманию Вселенной и предоставлять дальнейшие идеи. Как утверждает Гочао Сунь: «Именно так создается и развивается наука».

источники:

– Северо-Западный университет

- Письма астрофизического журнала