Новое исследование проливает свет на ранние галактики во Вселенной

Недавнее исследование предложило возможное объяснение существования массивных и зрелых галактик на ранних стадиях существования Вселенной. Ученые уже давно были озадачены открытием галактик, относящихся к загадочной эпохе, известной как космический рассвет, поскольку они были намного крупнее и более развиты, чем ожидалось.

Используя сложное компьютерное моделирование, исследователи смоделировали эволюцию этих ранних галактик. Они обнаружили, что звездообразование в этих галактиках происходило прерывистыми вспышками, а не с постоянной скоростью. Это открытие предполагает, что эти галактики, возможно, были относительно небольшими, но казались больше из-за периодов интенсивного звездообразования.

Исследователи объяснили, что измерить яркость этих ранних галактик проще, чем определить их действительный размер и массу. Фотоны, или частицы света, могут быть непосредственно обнаружены и подсчитаны, что позволяет астрономам точно измерить их яркость. Эта обманчивая яркость создает впечатление значительной массы, даже если галактики относительно малы.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, который начал работу в прошлом году, сыграл решающую роль в этих исследованиях. Он обнаружил примерно в 10 раз больше очень ярких галактик на космическом рассвете, чем ожидалось, что бросило вызов стандартной модели космологии. Согласно стандартной модели, во время космического рассвета не должно быть много массивных галактик.

Моделирование нового исследования, являющегося частью исследовательского проекта «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE), было сосредоточено на явлении, называемом «взрывное звездообразование». Вместо того, чтобы образовывать звезды с постоянной скоростью, ранние галактики переживали колебательные периоды активности звездообразования. Эта изменчивость звездообразования привела к большим изменениям в их яркости.

Исследователи предполагают, что эти вспышки звездообразования происходят в меньших галактиках из-за образования группы крупных звезд, которые через несколько миллионов лет взрываются как сверхновые. Эти взрывы выбрасывают газ в космос, обеспечивая ингредиенты для нового всплеска звездообразования. Однако более сильные гравитационные эффекты в более крупных галактиках предотвращают такие вспышки, что приводит к более устойчивому звездообразованию.

Результаты исследования не требуют пересмотра стандартной космологической модели, обеспечивая решение загадки ранних массивных галактик, не бросая вызов существующим теориям. Исследователи надеются, что космический телескоп Джеймса Уэбба продолжит предоставлять дальнейшее понимание Вселенной и расширит наше понимание ее ранней истории.

источники:

– Исследование: Письма астрофизического журнала.

– Изображение: НАСА