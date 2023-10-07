Звездообразование в ранних галактиках: цикл периодической активности

В недавнем исследовании исследователи выявили интересную закономерность в активности звездообразования в ранних галактиках. Вместо постоянной и постоянной скорости звездообразования эти галактики демонстрируют циклический характер периодических всплесков. Эта закономерность приводит к значительным колебаниям яркости этих галактик.

Ведущий исследователь доктор Сан объясняет, что свет, наблюдаемый такими телескопами, как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), исходит от молодых звезд, образовавшихся в этих галактиках. Поскольку активность звездообразования колеблется, меняется и количество излучаемого света.

Это революционное открытие бросает вызов традиционному пониманию звездообразования, которое в первую очередь фокусировалось на устойчивых и непрерывных процессах. Вместо этого он представляет новую перспективу, подчеркивая динамическую природу рождения звезд в ранней Вселенной.

Циклический характер звездообразования в этих галактиках предполагает существование внешних факторов, влияющих на их активность. Исследователи предполагают, что взаимодействия между галактиками, а также наличие сверхмассивных черных дыр в их центрах могут играть решающую роль в запуске этих вспышек звездообразования.

Понимание механизмов, лежащих в основе колебаний активности звездообразования в ранних галактиках, является ключом к разгадке загадок эволюции галактик. Дальнейшие исследования и наблюдения с помощью современных телескопов, таких как JWST, прольют больше света на этот интригующий феномен.

В заключение, исследование показывает, что звездообразование в ранних галактиках происходит по схеме периодической активности, что приводит к значительным колебаниям яркости. Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о звездообразовании и подчеркивает важность исследования внешних факторов, которые управляют этими циклами. Дальнейшее исследование этого явления даст ценную информацию об эволюции галактик.

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«В отличие от формирования звезд с почти постоянной скоростью, активность звездообразования в этих ранних галактиках происходила периодически, периодически, с некоторыми большими колебаниями во времени. Это, в свою очередь, приводит к большим изменениям в их яркости, поскольку свет, видимый такими телескопами, как JWST, излучается молодыми звездами, образовавшимися в этих галактиках», — сказал Сан.