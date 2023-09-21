Ученые открывают химический механизм покрытых кремнеземом наноалмазов для квантовых вычислений и биомаркировки

Исследователи из Государственного университета Сан-Хосе (SJSU) раскрыли механизм связи, ответственный за образование однородных кремнеземных оболочек на наноалмазах. Для изучения наноматериалов команда использовала мощные рентгеновские лучи, генерируемые Стэнфордским источником синхротронного излучения (SSRL) в Национальной ускорительной лаборатории SLAC. Результаты, опубликованные в журнале ACS Nanoscience Au, дают решающее представление о химии, связанной с созданием наноалмазов, покрытых диоксидом кремния.

Наноалмазы – это сверхмаленькие синтетические алмазы с замечательными свойствами. Несмотря на свой крошечный размер, наноалмазы имеют идеальную углеродную решетку и могут реагировать на магнитные и электрические поля и свет при комнатной температуре. Эти уникальные характеристики делают наноалмазы пригодными для различных применений, включая квантовые вычисления и биомаркировку клеток.

Чтобы улучшить функциональность наноалмазов, исследователи обратились к покрытию алмазных частиц кремнеземом. Кремнезем не только обеспечивает гладкую и защитную оболочку наноалмазов, но также позволяет модифицировать поверхность. Добавляя определенные метки к кремнеземному покрытию, ученые могут направлять наноалмазы в определенные клетки или места. Этот контроль над перемещением наноалмазов имеет серьезные последствия для приложений в биомедицине и биотехнологии.

Более десяти лет ученые были озадачены механизмом образования кремнеземного покрытия на наноалмазах. Исследователи SJSU обнаружили, что спиртовые химические группы на поверхности наноалмазов играют решающую роль в облегчении роста кремнеземных оболочек. Они обнаружили, что введение гидроксида аммония с этанолом в процессе нанесения покрытия приводит к образованию этих спиртовых групп.

Чтобы исследовать поверхности, скрытые под кремнеземным покрытием, исследователи из SJSU использовали рентгеновское оборудование SSRL. Они использовали датчик края перехода, сверхчувствительный термометр, для обнаружения изменений температуры и преобразования их в энергию рентгеновских лучей. С помощью рентгеновской абсорбционной спектроскопии (XAS) команда исследовала поверхности наноалмазов и измерила толщину кремнеземного покрытия в нанометровом масштабе. Результаты продемонстрировали эффективность XAS для изучения погруженных в воду материалов, таких как наноалмазы.

Знания, полученные в результате понимания механизма связи наноалмазов, покрытых диоксидом кремния, открывают новые возможности для исследователей. Авраам Уолкотт, главный исследователь исследования, планирует изучить возможность использования других материалов, таких как оксиды титана и цинка, для покрытия наноалмазов. Эти альтернативные покрытия могут еще больше расширить применение наноалмазов в квантовом распознавании и биологической маркировке.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о химии наноалмазных покрытий и открывают возможности для оптимизации кремнеземной оболочки и изучения других материалов покрытия. Благодаря лучшему пониманию химического механизма, лежащего в основе наноалмазов, покрытых диоксидом кремния, исследователи смогут продолжить раскрывать потенциал этих крошечных алмазов для квантовых вычислений и приложений биомаркировки.

источник:

– Перла Дж. Сандовал и др., Квантовые алмазы на пляже: химический взгляд на рост кремнезема на наноразмерных алмазах с использованием мультимодальной характеристики и моделирования, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033.