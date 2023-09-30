Ученые открыли новый класс белков, стабилизирующих отложения метана

В недавнем исследовании ученые сделали революционное открытие, открыв ранее неизвестный класс белков, которые играют жизненно важную роль в стабилизации отложений метана, обнаруженных в клеточных химических структурах на Земле. Эти структуры, известные как клатраты метана, характерны не только для нашей планеты, их наблюдали на небесных телах в пределах нашей Солнечной системы.

Исследование под руководством Дженнифер Гласс, профессора Технологического института Джорджии, было сосредоточено на стабильности клатратов метана в условиях высокого давления океана. Команда проанализировала образец, полученный с морского дна у побережья Орегона, предоставив беспрецедентное понимание этого загадочного явления.

Клатраты метана, напоминающие твердые ледообразные образования, образуются, когда микроорганизмы в океанских водах преобразуют органические материалы в метан, который попадает в клетки. Со временем эти отложения переходят в газ и поднимаются на поверхность. Однако в таких регионах, как быстро нагревающаяся Арктика, большое количество метана улетучивается до того, как биологические сообщества успевают его потребить.

Исследование выявило класс белков, называемых бактериальными клатратсвязывающими белками (CbpAs), которые напрямую взаимодействуют со структурой клатрата, влияя на его рост. Эти белки обладают антифризными свойствами, подобными тем, которые помогают рыбам выживать при низких температурах. Это открытие не только проливает свет на стабильность клатратов метана, но также предполагает потенциальные последствия для внеземной среды.

Исследователи предполагают, что подобные белки могут играть роль в стабилизации клатратов метана на небесных телах, таких как Марс, Титан, спутник Сатурна, и, возможно, даже в потенциально поддерживающих жизнь средах Энцелада Сатурна и Европы Юпитера.

Эти результаты открывают захватывающую перспективу для поиска инопланетной жизни, указывая на то, что, если микробы существуют в других мирах, они могут использовать аналогичные механизмы для создания и стабилизации клатратов метана, тем самым влияя на состав океанских вод и атмосферы. Чтобы разгадать тайны внеземной жизни, может оказаться решающим исследовать наличие клатратов метана.

источники:

– Дополнительная информация предоставлена ​​научной статьей, опубликованной Дженнифер Гласс и др.

– Исследовательская группа Технологического института Джорджии.