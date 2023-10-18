Раскрытие тайны регенерации конечностей аксолотля

Ученые уже давно очарованы аксолотлями, разновидностью саламандр, известной своей невероятной способностью отращивать утраченные конечности. Однако вопрос о том, обладают ли аксолотли клетками апикально-эктодермального гребня (AER), которые, как считается, необходимы для развития и регенерации конечностей у людей и других животных, остается предметом дискуссий.

В революционном исследовании ученые из EPFL и Технического университета Дрездена наконец-то разгадали механизм восстановления конечностей аксолотля. Создав атлас транскриптома отдельных клеток различных видов, включая аксолотлей, людей, мышей, кур и лягушек, ученые смогли сравнить профили экспрессии генов и идентифицировать гены, участвующие в росте и регенерации конечностей.

Вопреки предыдущим противоречивым сообщениям, это исследование убедительно демонстрирует, что аксолотли действительно обладают клетками с характеристиками, сходными с клетками AER. Эти клетки играют решающую роль в развитии конечностей у различных видов, включая человека. Исследователи использовали пространственную транскриптомику для дальнейшего выявления генов, экспрессирующихся в определенных частях тканей во время регенерации конечностей.

Интересно, что исследование также показало, что аксолотли не полностью регенерируют клетки AER во время отрастания конечностей, что бросает вызов общепринятому мнению, что эти клетки необходимы для регенерации конечностей. Вместо этого аксолотль использует распределенный подход, включающий несколько типов клеток, для восстановления роста конечностей. Это открытие не только расширяет наше понимание регенерации конечностей у аксолотлей, но и предлагает новое понимание потенциальных методов регенеративной медицины для млекопитающих, включая человека.

Исследователи также сравнили регенеративные способности аксолотлей с головастиками лягушек, которые эволюционно ближе к человеку. Они обнаружили, что эти виды используют разные типы клеток в процессе регенерации, что позволяет предположить, что может существовать несколько путей достижения регенерации конечностей.

Это революционное исследование дает новое представление об увлекательном мире регенерации конечностей и открывает многообещающие перспективы регенеративной медицины у людей.

Справочник журнала:

Цзисин Чжун, Рита Айрес, Георгиос Цисиос, Евангелия Скуфа, Керстин Брандт, Татьяна Сандовал-Гузман, Джан Ацтекин. Многовидовой атлас разрешает парадокс развития и регенерации конечностей аксолотля. Nature Communications, 10 октября 2023 г. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w.

источники:

– Nature Communications (журнал без URL)