Новый базовый вкус: хлорид аммония вызывает реакцию языка

Исследователи из Колледжа литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии Дорнсайф сделали важное открытие в области вкусового восприятия. Команда под руководством нейробиолога Эмили Лиман обнаружила доказательства существования шестого основного вкуса. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, они обнаружили, что язык реагирует на хлорид аммония, соединение, содержащееся в солодке, через тот же белковый рецептор, который сигнализирует о кислом вкусе.

На протяжении десятилетий ученые признавали, что язык сильно реагирует на хлорид аммония, но конкретные рецепторы языка, которые его обнаруживают, были неизвестны. Лиман и ее команда ранее идентифицировали белок, ответственный за обнаружение кислого вкуса, под названием OTOP1. Они обнаружили, что этот белок образует канал для ионов водорода, которые являются ключевым компонентом кислот, которые язык воспринимает как кислые. Команда задалась вопросом, может ли хлорид аммония каким-то образом активировать этот белок.

В ходе экспериментов с использованием выращенных в лаборатории человеческих клеток исследователи внедрили ген Otop1 для производства белка-рецептора OTOP1. Затем они подвергли клетки воздействию кислоты или хлорида аммония и измерили реакцию. Они обнаружили, что хлорид аммония является сильным активатором канала OTOP1, даже лучше, чем сами кислоты. Соединение выделяет небольшое количество аммиака, что повышает pH внутри клетки и приводит к притоку протонов через канал OTOP1.

Это открытие добавляет хлорид аммония в список основных вкусов, который в настоящее время включает сладкий, кислый, соленый, горький и умами. Понимание механизмов восприятия вкуса важно для науки о продуктах питания и может иметь значение для разработки новых вкусов и улучшения вкусовых ощущений.

Источник: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4).