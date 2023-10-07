Новое исследование проливает свет на тайну ранних галактик

Недавнее исследование, проведенное исследователями с использованием компьютерного моделирования, может дать объяснение существованию массивных и зрелых галактик на ранних стадиях развития Вселенной, известных как космический рассвет. Космический телескоп Джеймса Уэбба, который работает с прошлого года, уже предоставил замечательный взгляд на раннюю историю нашей Вселенной, обнаружив галактики этой загадочной эпохи.

Исследование предполагает, что звездообразование в этих ранних галактиках происходило большими вспышками, а не постоянными темпами, что является нормой для более крупных галактик, таких как наш Млечный Путь. Это открытие важно, потому что астрономы обычно используют яркость галактики для определения ее размера, и эти ранние галактики могли казаться намного больше и массивнее из-за этих интенсивных вспышек звездообразования.

Ведущий автор исследования, Гуочао Сан, объясняет, что эти ранние галактики, возможно, были относительно небольшими, как и ожидалось, но их яркость могла быть сравнима с действительно массивными галактиками из-за ярких вспышек звездообразования. Это явление известно как «взрывное звездообразование», когда активность звездообразования колеблется со временем, что приводит к изменениям яркости галактики.

Результаты этого исследования дают возможное объяснение, не требующее отклонения от стандартной космологической модели. Моделирование, проведенное в рамках этого исследовательского проекта под названием «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE), проливает свет на вспышки звездообразования, которые производят вспышки света, наблюдаемые в этих ранних галактиках.

Хотя существование массивных галактик во время космического рассвета изначально бросило вызов ожиданиям учёных, это исследование предлагает возможное решение этой тайны. Космический телескоп Джеймса Уэбба, вероятно, продолжит бросать вызов и расширять наше понимание Вселенной, независимо от того, соответствует ли оно научным ожиданиям.

источники:

– Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

– Гочао Сунь, научный сотрудник по астрономии Северо-Западного университета.

– Клод-Андре Фоше-Жигер, астрофизик Северо-Западного университета.