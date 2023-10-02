Ученые обнаружили вращающуюся черную дыру с джетами

Ученые сделали революционное открытие, обнаружив убедительные доказательства вращения черной дыры. Совместная группа исследователей из Китая, Японии, Италии и США наблюдала массивную черную дыру в галактике M87, испускающую струи, которые демонстрировали вращательное движение, подобное волчку. Это открытие было основано на анализе данных наблюдений глобальной сети радиотелескопов за два десятилетия. Исследователи отметили, что джетам потребовалось примерно 11 лет, чтобы совершить один полный цикл.

Это первый случай, когда ученые наблюдали наклонное вращение черной дыры. В 2019 году было опубликовано изображение сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87, которая находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Ученые из лаборатории Чжэцзян в Китае дополнительно изучили эту конкретную черную дыру и заметили, что ее струя, похоже, направлена ​​в другом направлении по сравнению с предыдущими наблюдениями. Для исследования этого явления в период с 2000 по 2022 год были собраны данные как минимум с двух десятков радиотелескопов в Китае, Японии, Южной Корее, Италии и России.

Дальнейший анализ данных показал, что струя имела периодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 11 лет и с углом наклона около 10 градусов. Чтобы лучше понять этот процесс, ученые провели теоретический анализ и численное моделирование с использованием суперкомпьютера Национальной астрономической обсерватории Японии. Они обнаружили, что фактическая ось вращения черной дыры не идеально совмещена с осью вращения ее кольца. В результате ткань пространства-времени растянулась, заставив струи раскачиваться — явление, первоначально предсказанное Альбертом Эйнштейном.

Это открытие дает ученым прекрасную возможность углубить понимание того, как формируются сверхмассивные черные дыры. Изучая поведение вращения черных дыр, исследователи надеются открыть новые идеи и пролить свет на тайны Вселенной.

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