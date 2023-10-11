Новое исследование выявило самую большую солнечную бурю, когда-либо зарегистрированную

Исследователи из различных учреждений по всему миру обнаружили свидетельства крупнейшей солнечной бури, когда-либо зарегистрированной, которая произошла примерно 14,300 XNUMX лет назад. Изучая кольца древних деревьев, найденные во французских Альпах, команда смогла выявить значительный рост уровня радиоуглерода за этот период времени. Сравнение с измерениями бериллия в ледяных кернах в Гренландии позволяет предположить, что этот всплеск радиоуглерода был результатом огромной солнечной бури, которая выбросила большое количество энергичных частиц в атмосферу Земли.

Результаты, опубликованные в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions, дают ценную информацию об исключительной активности Солнца и потенциальных угрозах, которые оно представляет для нашей планеты. Если бы подобная солнечная буря произошла в наше время, она имела бы разрушительные последствия, нарушив телекоммуникации, вызвав массовые отключения электроэнергии и приведя к финансовым потерям. Понимание этих потенциальных рисков имеет решающее значение для подготовки и укрепления наших систем связи и энергетики, чтобы защитить их от вреда.

Ученые выявили девять экстремальных солнечных бурь, известных как «События Мияке», за последние 15,000 14,300 лет. Недавно обнаруженный шторм, произошедший 993 774 лет назад, является крупнейшим из когда-либо зарегистрированных, он примерно в два раза превышает подтвержденные события XNUMX и XNUMX годов нашей эры. Природа этих событий до конца не ясна, поскольку они никогда не наблюдались непосредственно инструментально. Это подчеркивает наши ограниченные знания о поведении Солнца и необходимость лучшего понимания того, что вызывает эти экстремальные солнечные бури, как часто они происходят и можно ли их предсказать.

В целом, это исследование подчеркивает важность изучения прошлой солнечной активности для оценки потенциальных рисков для нашего современного общества, зависящего от технологий. Изучая исторические события и закономерности, ученые могут получить ценную информацию, которая поможет разработать стратегии по смягчению воздействия будущих солнечных бурь.

источники:

- Философские труды Королевского общества