Недавно обнаруженный вид панголинов подчеркивает острую необходимость исследований

Недавно ученые открыли новый вид панголинов, в результате чего общее число известных видов достигло девяти. Маленького, чешуйчатого панголина, находящегося под угрозой исчезновения, часто называют млекопитающим, являющимся наиболее предметом торговли в мире. Ранее исследователи полагали, что существует четыре азиатские и четыре африканские разновидности этого неуловимого существа. Однако посредством анализа конфискованных чешуек была выявлена линия, отличная от восьми известных видов.
Недавно обнаруженный вид панголинов, предварительно названный «Manis mysteria», вероятно, отделился от филиппинских и малайских видов панголинов около пяти миллионов лет назад. Существование этого нового вида стало известно только благодаря образцам, изъятым у торговцев людьми. Однако исследования показывают, что новый вид панголинов уже находится под давлением. Анализ выявил сокращение популяции с низким генетическим разнообразием, высоким уровнем инбридинга и генетической нагрузки.
Точный ареал обитания недавно открытого вида панголинов до сих пор остается загадкой. Считается, что азиатские панголины, прибывающие в Гонконг и Юньнань, в основном происходят из Юго-Восточной Азии. Из-за своего близкого сходства со своими азиатскими собратьями этот новый вид, возможно, остался незамеченным в дикой природе. Кроме того, возможно, что он обитает в недостаточно изученном регионе или просто панголинов сложно обнаружить.
Открытие этого нового вида панголинов подчеркивает острую необходимость дальнейших исследований и эффективных стратегий сохранения. Незаконное браконьерство и торговля панголинами представляют собой серьезную угрозу их выживанию: считается, что только за последнее десятилетие браконьерству подверглось более миллиона особей. Усилия по сохранению ящеров имеют решающее значение для обеспечения выживания этих уникальных и уязвимых существ.
источники:
– Известия Национальной академии наук (журнал)
– Защитники природы (организация)