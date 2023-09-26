Недавно обнаруженный вид панголинов подчеркивает острую необходимость исследований

Недавно ученые открыли новый вид панголинов, в результате чего общее число известных видов достигло девяти. Маленького, чешуйчатого панголина, находящегося под угрозой исчезновения, часто называют млекопитающим, являющимся наиболее предметом торговли в мире. Ранее исследователи полагали, что существует четыре азиатские и четыре африканские разновидности этого неуловимого существа. Однако посредством анализа конфискованных чешуек была выявлена ​​линия, отличная от восьми известных видов.

Недавно обнаруженный вид панголинов, предварительно названный «Manis mysteria», вероятно, отделился от филиппинских и малайских видов панголинов около пяти миллионов лет назад. Существование этого нового вида стало известно только благодаря образцам, изъятым у торговцев людьми. Однако исследования показывают, что новый вид панголинов уже находится под давлением. Анализ выявил сокращение популяции с низким генетическим разнообразием, высоким уровнем инбридинга и генетической нагрузки.

Точный ареал обитания недавно открытого вида панголинов до сих пор остается загадкой. Считается, что азиатские панголины, прибывающие в Гонконг и Юньнань, в основном происходят из Юго-Восточной Азии. Из-за своего близкого сходства со своими азиатскими собратьями этот новый вид, возможно, остался незамеченным в дикой природе. Кроме того, возможно, что он обитает в недостаточно изученном регионе или просто панголинов сложно обнаружить.

Открытие этого нового вида панголинов подчеркивает острую необходимость дальнейших исследований и эффективных стратегий сохранения. Незаконное браконьерство и торговля панголинами представляют собой серьезную угрозу их выживанию: считается, что только за последнее десятилетие браконьерству подверглось более миллиона особей. Усилия по сохранению ящеров имеют решающее значение для обеспечения выживания этих уникальных и уязвимых существ.

источники:

– Известия Национальной академии наук (журнал)

– Защитники природы (организация)