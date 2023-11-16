Следы древних птиц проливают свет на раннюю жизнь птиц в Австралии в меловой период

Группа исследователей совершила замечательное открытие, определив самые старые следы птиц, когда-либо найденные в Австралии. Эти результаты предоставили ценную информацию о присутствии ранней жизни птиц в южных полярных регионах суперконтинента Гондвана в раннемеловом периоде.

Возраст этих древних птичьих следов, обнаруженных в формации Вонтагги в штате Виктория, Австралия, оценивается примерно в 120 миллионов лет. Это открытие имеет особое значение, поскольку оно дополняет ограниченные данные о птицах раннего мелового периода в Австралии, которые ранее ограничивались скелетным материалом, перьями и парой предыдущих следов.

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, изучаются следы 27 птиц различных размеров и форм, найденные на морских обнажениях, которые, как полагают, являются древней полярной поймой. Тщательно проанализировав характеристики следов, такие как их трехпалая природа и острые когти, исследователи смогли подтвердить, что они принадлежали птичьим животным. Эти следы дают представление о разнообразии видов птиц, когда-то населявших этот регион, включая некоторых из крупнейших известных птиц мелового периода.

Интересно, что исследователи предполагают, что эти следы свидетельствуют о сезонном поведении и моделях миграции среди ранних пташек. Следы были обнаружены в районе, который должен был быть частью миграционного маршрута во время полярного лета, что позволяет предположить, что птицы мигрировали в другие места обитания и обратно во время весен в Южном полушарии.

Это открытие не только расширяет наше понимание ранней эволюции птиц, но и предлагает новый взгляд на то, как птицы рассеялись по суше и различным биомам в древние времена. Кроме того, нехватка окаменелостей птиц мелового периода в южных регионах подчеркивает важность этой находки.

Исследователи надеются, что эти следы древних птиц вдохновят на дальнейшие исследования истории жизни птиц в Южном полушарии. Продолжая раскрывать тайны ранних птиц, ученые стремятся глубже понять их влияние на мир и то, как они формировали экосистемы миллионы лет назад.

FAQ

1. Какое значение имеют следы древних птиц, обнаруженные в Австралии?

Следы древних птиц, найденные в Австралии, имеют большое значение, поскольку они проливают свет на присутствие ранних видов птиц в южных полярных регионах Гондваны в раннемеловом периоде. Они дают ценную информацию о разнообразии видов птиц в этом районе и дают представление об их сезонном поведении и моделях миграции.

2. Сколько лет этим птичьим следам?

Следам птиц около 120 миллионов лет, они датируются ранним меловым периодом.

3. Что эти следы говорят нам о ранних пташках в Австралии?

Обнаружение этих следов указывает на то, что птицы живут в Австралии по меньшей мере 120 миллионов лет. До этого открытия доказательства существования птиц раннего мела в Австралии ограничивались скелетным материалом, перьями и несколькими предыдущими следами.

4. Что следы говорят о моделях миграции?

Следы позволяют предположить, что птицы мигрировали в другие места обитания и обратно во время весен в Южном полушарии. Исследователи предполагают, что древние птицы использовали территорию, где были обнаружены следы, как часть своего миграционного маршрута во время полярного лета.

5. Каково значение этого открытия в контексте эволюции птиц?

Предоставляя представление о расселении ранних птиц по суше и различным биомам, особенно в южных регионах с ограниченным количеством окаменелостей меловых птиц, это открытие способствует лучшему пониманию эволюции птиц в древние времена.