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Наука

Новая технология позволяет тараканам с дистанционным управлением исследовать стихийные бедствия

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Новая технология позволяет тараканам с дистанционным управлением исследовать стихийные бедствия

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали безболезненный метод создания тараканов с дистанционным управлением. Цель этой технологии — создать армию насекомых-киборгов, которую можно будет использовать для исследования руин после стихийного бедствия или проверки критически важной инфраструктуры, до которой трудно добраться. Исследователи использовали неинвазивные электроды, по сути, прикрепляя к тараканам электрические рюкзаки, чтобы управлять ими удаленно, не причиняя вреда или страданий насекомым.

Команда опубликовала свое исследование в журнале npj Flexible Electronics, где подробно объясняет, как им удалось достичь этого результата и причины этого. Использование тараканов в поисково-спасательных операциях становится все более важным из-за потребности в роботах, которые могут работать в ограниченных пространствах, таких как городская местность после стихийного бедствия или проверка трубопровода. Современные роботы такого масштаба имеют высокое энергопотребление и плохую адаптируемость к сложной среде, в то время как насекомые-киборги сохраняют способность передвижения и адаптируемость к окружающей среде с низкими энергетическими потребностями.

Предыдущие попытки управлять насекомыми удаленно основывались на внедрении зондов в их нервную систему, что может быть вредным и причинять вред насекомым. Вместо этого сингапурские исследователи использовали предыдущие исследования, которые продемонстрировали, что тараканов можно стимулировать через их усики. Они прикрепили манжеты и создали золотые и пластиковые втулки для каждой антенны, которые затем обработали ультрафиолетом, чтобы обернуть их термоусадочной пленкой. Эти рукава были соединены с рюкзаком, приклеенным к таракану, а беспроводные сигналы от пульта дистанционного управления доставляли легкие толчки к усикам, заставляя насекомое двигаться в определенном направлении. Скорость таракана контролировалась с помощью электрода, приклеенного к его брюху.

Развитие дистанционно управляемых насекомых-киборгов открывает возможности для исследования зон стихийных бедствий или проверки инфраструктуры, до которой в противном случае было бы трудно добраться. Эта технология потенциально может спасти жизни за счет улучшения поисково-спасательных работ после стихийного бедствия.

Источник: TechRadar Pro.

By Мамфо Брешиа

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