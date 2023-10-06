Наука о затмениях: исследование атмосферных возмущений

Наступающий год принесет не одно, а два разных типа затмений, которые очаруют зрителей по всей Северной Америке. В то время как многие люди будут смотреть в небо, чтобы стать свидетелями этих небесных событий, ученые будут сосредоточены на не менее увлекательном явлении, происходящем ближе к Земле.

Наша Луна, с ее идеальным размером и расстоянием, кажется того же размера, когда она проходит между Солнцем и нашей планетой, давая нам впечатляющее зрелище солнечных затмений. Однако из-за овальной орбиты Луны бывают случаи, когда она находится дальше от Земли. В результате происходит кольцевое затмение, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя на небе светящееся кольцо. Кольцевое затмение будет частично видно из западной Канады 14 октября.

Во время кольцевых затмений смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты глаз небезопасно, поскольку часть солнца всегда видна. Однако полное затмение 4 апреля предоставит уникальную возможность наблюдателям в Южном Онтарио, некоторых частях Квебека и Нью-Брансуике. В течение короткого периода полной активности, когда Луна полностью закрывает Солнце, зрители могут наблюдать красивую серебристую корону, внешнюю атмосферу Солнца.

Пока наблюдатели за небом восхищаются этими небесными явлениями, группа ученых НАСА использует другой подход к изучению затмений. Они используют высотные инструменты на зондирующих ракетах для исследования воздействия затмений на верхние слои атмосферы Земли, известные как ионосфера. Миссия под названием «Атмосферные возмущения вокруг пути затмения» (APEP) получила свое название от древнеегипетского змеиного божества, которое вызывало затмения, преследуя бога Солнца.

Ученых особенно интересует понимание того, как внезапное уменьшение солнечного света во время затмения влияет на ионосферу, которая простирается на расстояние от 90 до 500 километров в космос. Этот регион имеет решающее значение для спутниковой связи и ответственен за такое явление, как северное сияние. Солнечные возмущения могут нарушить спутниковую связь и даже привести к преждевременному входу низкоорбитальных спутников в атмосферу Земли.

Затмения предоставляют учёным уникальную возможность исследовать ионосферу. Временно блокируя или уменьшая солнечный свет, ученые могут изучить изменения в заряженном слое атмосферы. Во время полного солнечного затмения 2017 года в ионосфере были обнаружены волны, пересекавшие континент. Теперь ученые стремятся изучить эти волны более детально.

Приборы на зондирующих ракетах будут измерять электрические и магнитные поля, температуру и плотность по мере их подъема и спуска. Запуски будут осуществляться как с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, так и с полигона Уоллопс в Вирджинии. Кроме того, наземные приборы и воздушные шары будут следить за ионосферой и погодными условиями до и после затмения, обеспечивая полное понимание вертикальной атмосферы.

Затмения — это не только захватывающие дух события, но и увлекательные с научной точки зрения. Они открывают возможность исследовать и узнать больше об атмосфере нашей планеты и ее взаимодействии с солнечными явлениями. Пока зрители наслаждаются зрелищем предстоящих затмений, ученые будут заняты разгадкой тайн реакции нашей атмосферы на эти небесные выравнивания.

Определения:

– Кольцевое затмение: затмение, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, в результате чего образуется светящееся кольцо.

– Ионосфера: слой земной атмосферы протяженностью от 90 до 500 километров, содержащий электрически заряженные частицы.

– Полное затмение: затмение, при котором Луна полностью закрывает Солнце.

Источники: Эта статья основана на информации, найденной в оригинальной исходной статье.