Крупнейшее землетрясение, зафиксированное на Марсе, свидетельствует о тектонической активности

Посадочный модуль НАСА InSight недавно обнаружил на Марсе землетрясение силой 4.7 балла, крупнейшее землетрясение, когда-либо зарегистрированное на планете. Хотя это может показаться незначительным по сравнению с землетрясениями на Земле, оно имеет большое значение для нашей соседней планеты. Первоначально учёные подозревали, что причиной землетрясения стал удар метеорита, но поиски ударного кратера оказались тщетными. Это привело исследователей к выводу, что землетрясение на самом деле было вызвано тектонической активностью внутри Марса.

«Мы пришли к выводу, что самое большое марсотрясение, замеченное InSight, было тектоническим, а не ударным. Это важно, поскольку показывает, что разломы на Марсе могут вызывать сильные марсотрясения», — сказал ведущий автор Бен Фернандо, планетолог из Оксфордского университета. Результаты, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, дают ценную информацию о геологических процессах Марса.

В отличие от Земли, на которой существует тектоника плит, вызывающая землетрясения, Марс имеет единственную твердую плиту. Однако планета все еще медленно сжимается и охлаждается, что может привести к движению и активным разломам в марсианской коре. Эти разломы могут вызвать марсотрясения даже без активных тектонических процессов плит.

Исследовательская группа определила, что землетрясение магнитудой 4.7 произошло в районе долины Аль-Кахира, примерно в 1,200 милях к юго-востоку от места расположения InSight. Энергия, выделившаяся во время этого землетрясения, превзошла энергию всех других марсотрясений, обнаруженных InSight. Ранее большинство марсотрясений было связано с регионом под названием Cerberus Fossae, расположенным к востоку от InSight. Происхождение этого мощного землетрясения озадачило ученых, поскольку на поверхности не было никаких заметных особенностей, указывающих на продолжающиеся тектонические процессы.

Отсутствие ударного кратера в поисках доказательств удара представляет собой важную веху в интерпретации сейсмических сигналов на Марсе. Понимание марсианской сейсмической активности имеет решающее значение для будущих миссий человека на планету. Поскольку НАСА планирует будущие миссии, более глубокое понимание геологической истории и сейсмической активности Марса будет иметь важное значение.

В целом, каждое сейсмическое событие, обнаруженное InSight, играет решающую роль в раскрытии геологической истории Красной планеты. Он проливает свет на внутреннюю часть и эволюцию Марса, предоставляя ценную информацию о распределении сейсмической активности на планете. Эти знания жизненно важны для планирования будущих миссий человека на Марс.

Источник: Письма о геофизических исследованиях, Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона.