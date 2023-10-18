Новый взгляд на марсотрясения: крупнейшее землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Марсе

Посадочный модуль НАСА InSight недавно обнаружил самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Марсе, магнитудой 4.7. Хотя это может показаться скромным по земным меркам, для нашего планетарного соседа это важно. Ранее ученые подозревали, что марсотрясения были вызваны ударами метеоритов. Однако отсутствие ударного кратера, связанного с этим землетрясением, привело ученых к выводу, что причиной была тектоническая активность на Марсе. Это новое понимание дает представление о геологических процессах, которые способствуют сейсмической активности на Красной планете.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показывает, что разломы на Марсе могут вызывать значительные марсотрясения. Ученый-планетолог Бен Фернандо из Оксфордского университета, ведущий автор исследования, заявляет: «Мы действительно думали, что это событие может оказать влияние». Это открытие представляет собой значительный шаг вперед в понимании марсианской сейсмической активности и предоставляет ценную информацию для будущих миссий на Марс.

В отличие от Земли, которая имеет несколько перемещающихся тектонических плит, Марс имеет единую твердую кору. Однако это не означает, что планета лишена сейсмической активности. Марс все еще испытывает постепенное сжатие и охлаждение, что приводит к движению внутри его коры и потенциальным землетрясениям. Исследователи установили, что марсотрясение магнитудой 4.7 произошло в районе долины Аль-Кахира, примерно в 1,200 милях к юго-востоку от места расположения InSight.

Раньше марсотрясения были связаны с регионом под названием Cerberus Fossae. Однако происхождение этого крупнейшего землетрясения оставалось загадочным, поскольку не было никаких заметных особенностей поверхности, указывающих на продолжающиеся тектонические процессы в качестве вероятной причины. Сейсмическая энергия, высвободившаяся в этом событии, превзошла энергию всех других марсотрясений, обнаруженных InSight. Отсутствие ударного кратера является важной вехой в интерпретации сейсмических сигналов на Марсе.

Понимание марсианской сейсмической активности имеет решающее значение для будущих миссий человека на планету. Это новое понимание предоставляет важную информацию для планирования и обеспечения безопасности таких миссий. С каждым сейсмическим событием, обнаруженным на Марсе, ученые лучше понимают геологическую историю и эволюцию планеты, а также распределение сейсмической активности. Эти знания будут неоценимы, поскольку мы продолжим исследовать и изучать Красную планету.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

– Планетолог Бен Фернандо из Оксфордского университета.

– Планетолог Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования Константинос Хараламбус, сопредседатель рабочей группы по геологии InSight.