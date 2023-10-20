Ученые обнаружили, что тектоническая активность вызвала крупнейшее землетрясение на Марсе

Посадочный модуль НАСА InSight обнаружил на Марсе землетрясение магнитудой 4.7, которое является самым сильным землетрясением, когда-либо зарегистрированным на планете. Предыдущие теории предполагали, что эти «марсотрясения» были вызваны ударами метеоритов, но отсутствие ударного кратера привело ученых к выводу, что землетрясение было вызвано тектонической активностью внутри Марса. Это открытие обеспечивает более глубокое понимание геологических процессов планеты.

Это открытие бросает вызов идее о том, что Марс геологически неактивен. В то время как землетрясения на Земле возникают в результате движения тектонических плит, Марс имеет единственную твердую плиту, и тем не менее на планете все еще существуют активные разломы. Марс постепенно сжимается и охлаждается, что создает движение внутри коры, приводящее к землетрясениям.

Эпицентр землетрясения был определен в районе долины Аль-Кахира в южном полушарии Марса. Оно высвободило больше энергии, чем все остальные марсотрясения, обнаруженные InSight, вместе взятые. Первоначально сейсмическая сигнатура землетрясения напоминала сейсмическую сигнатуру двух предыдущих ударов метеорита, обнаруженных спускаемым аппаратом. Однако дальнейший анализ и поиск особенностей поверхности исключили удар как причину.

Это открытие имеет важное значение для будущих миссий на Марс. Понимание марсианской сейсмической активности имеет решающее значение для исследования планеты человеком. Хотя это конкретное землетрясение не будет иметь катастрофических последствий для Земли, оно подчеркивает необходимость изучения и планирования потенциальных сейсмических опасностей при отправке людей на Марс.

Это открытие также способствует разгадке геологической истории и эволюции Марса. Лучше понимая сейсмическую активность на планете, ученые смогут получить представление о ее внутренней структуре и о том, как она трансформировалась с течением времени.

источники:

– Письма о геофизических исследованиях

- Миссия НАСА InSight