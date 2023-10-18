Посадочный модуль НАСА InSight обнаружил самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Марсе

Посадочный модуль НАСА InSight сделал революционное открытие на Марсе, обнаружив самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Красной планете. Это марсотрясение имело магнитуду 4.7, что может показаться незначительным для Земли, но для Марса это существенное потрясение.

В отличие от Земли, на Марсе нет тектоники плит — геологического процесса, который обычно вызывает землетрясения. Первоначально ученые полагали, что землетрясение могло быть вызвано падением метеорита, однако поиски ударного кратера не дали результатов. Это привело их к новому выводу: землетрясение на самом деле было вызвано тектонической активностью внутри самого Марса, похожей на грохот глубоко внутри планеты.

Это открытие проливает новый свет на сейсмическую активность Марса и дает представление о недрах планеты. «Это представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании марсианской сейсмической активности и приближает нас на один шаг к лучшему раскрытию тектонических процессов планеты», — сказал планетолог Бен Фернандо из Оксфордского университета.

За четыре года своей миссии сейсмометр InSight зафиксировал 1,319 марсотрясений. В единой цельной коре Марса все еще имеются активные разломы, которые могут вызывать землетрясения, хотя планета медленно сжимается и остывает без активных тектонических процессов плит.

Исследователи установили, что землетрясение магнитудой 4.7 произошло в районе долины Аль-Кахира в южном полушарии Марса, примерно в 1,200 милях к юго-востоку от места расположения InSight. Вероятно, оно находилось на глубине нескольких десятков миль под поверхностью. Энергия, выделившаяся во время этого землетрясения, была мощнее, чем все остальные марсотрясения, зафиксированные InSight, вместе взятые.

Отсутствие ударного кратера озадачило ученых, поскольку он напоминал удары двух метеоритов, которые ранее обнаружил InSight. Результаты этого землетрясения играют решающую роль в понимании геологической истории Марса и распределения сейсмической активности.

Поскольку в будущем планируются миссии человека на Марс, более глубокое понимание марсианской сейсмической активности имеет решающее значение. Это поможет обеспечить безопасность и успех этих миссий.