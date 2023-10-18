Посадочный модуль НАСА InSight обнаружил крупнейшее на сегодняшний день марсотрясение

Посадочный модуль НАСА InSight, который был выведен из эксплуатации в 2022 году после четырех лет эксплуатации, 4 мая 2022 года обнаружил самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на Марсе. Магнитуда землетрясения составила 4.7, что делает его значительным для нашего соседа по планете. В отличие от Земли, на Марсе отсутствует тектоника плит, которая порождает землетрясения. Первоначально ученые подозревали, что землетрясение было вызвано падением метеорита, но не обнаружили никаких свидетельств ударного кратера.

Вместо этого исследователи пришли к выводу, что землетрясение было результатом тектонической активности на Марсе, что дало ценную информацию о сейсмической активности планеты. Открытие подтверждает, что разломы на Марсе могут вызывать значительные марсотрясения, и проливает свет на тектонические процессы на планете.

Исследователи установили, что землетрясение произошло в районе долины Аль-Кахира, примерно в 1,200 милях к юго-востоку от места расположения InSight, недалеко от экватора. Этот регион все еще испытывает движение внутри марсианской коры, несмотря на отсутствие активных тектонических процессов плит. Энергия, выделившаяся во время этого землетрясения, превзошла совокупную энергию всех других марсотрясений, обнаруженных InSight.

Ученые заручились помощью различных космических агентств для поиска доказательств удара в день землетрясения, но ударного кратера обнаружено не было. Отсутствие кратера является важной вехой в интерпретации сейсмических сигналов на Марсе.

Понимание марсианской сейсмической активности имеет решающее значение для будущих миссий человека на Марс. Хотя землетрясение магнитудой 4.7 не будет иметь катастрофических последствий для Земли, оно подчеркивает важность учета сейсмической активности при планировании миссий человека на Красную планету.

Источники: Рейтер.