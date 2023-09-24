Прорыв в генетических исследованиях: метод CRISPR-Cas позволяет одновременно модифицировать несколько генов

Исследователи из ETH Zurich совершили значительный прорыв в генетических исследованиях, разработав метод, позволяющий одновременно модифицировать несколько генов в клетках взрослых животных. Этот инновационный подход с использованием инструмента редактирования генов CRISPR-Cas создает мозаичную структуру, которая упрощает изучение генетических заболеваний. Модифицируя несколько генов у одного животного, исследователи могут получить новое понимание сложности генетических нарушений, одновременно сокращая количество необходимых экспериментов на животных.

Традиционно ученые изучали генетическое происхождение болезней, сосредоточив внимание на одном гене. Однако на многие заболевания влияют несколько генов, что затрудняет определение вклада какого-либо одного гена в заболевание. Обычно для этого требуются многочисленные эксперименты на животных, каждый из которых нацелен на определенную модификацию гена.

Под руководством профессора Рэндалла Платта исследователи разработали метод, который использует CRISPR-Cas для внесения множественных изменений генов в клетках одного животного, создавая мозаичный узор. Хотя в каждой клетке изменен только один ген, разные клетки внутри органа имеют разные модификации, что позволяет проводить точный анализ отдельных клеток. Этот прорыв позволяет исследователям изучать эффекты различных изменений генов в одном эксперименте, что значительно упрощает исследовательский процесс.

Команда ETH Zurich впервые успешно применила этот метод на взрослых мышах. Они использовали аденоассоциированные вирусы (AAV) в качестве системы доставки, чтобы инструктировать клетки, какие гены следует модифицировать. Заразив мышей смесью вирусов, несущих разные инструкции, исследователи смогли отключить разные гены в клетках мозга. Этот метод оказался эффективным и позволил по-новому взглянуть на синдром делеции 22q11.2 — редкое генетическое заболевание у человека. Исследователи обнаружили, что три гена в определенной хромосомной области играют значительную роль в дисфункции клеток головного мозга и их связи с такими состояниями, как шизофрения и расстройства аутистического спектра.

Потенциальные применения этого метода обширны, поскольку его можно использовать при изучении других генетических нарушений с поражением множественных генов. Получив более глубокое понимание аномальной активности генов при различных заболеваниях, исследователи смогут разработать таргетные лекарства для компенсации этих аномалий. Кроме того, этот метод позволяет ученым напрямую изучать взрослых животных, уменьшая необходимость экспериментов на эмбрионах или культивируемых клетках.

Поскольку исследователи продолжают совершенствовать эту технику, количество модифицированных генов потенциально может увеличиться с нынешних 29 до нескольких сотен генов. Этот прорыв представляет собой существенный прогресс в генетических исследованиях, открывающий новые возможности для изучения сложностей генетических заболеваний и разработки целенаправленных методов лечения.

источники:

– Новости исследований ETH Zurich: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2021/05/multiple-genome-alterations.html

– Журнал природы: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03431-5.