Ученые обнаружили на Марсе двухкилометрового «дьявола»

Ученые, использующие марсоход НАСА Perseverance на Марсе, наблюдали захватывающий феномен — пылевой дьявол высотой два километра, движущийся по марсианскому ландшафту. Шестиколесный робот-геолог сделал снимки нижней части смерча в рамках исследования кратера Джезеро.

Пылевые дьяволы гораздо слабее и меньше торнадо на Земле, но они играют решающую роль в перераспределении пыли по поверхности Марса. Ученые изучают эти явления, чтобы лучше понять марсианскую атмосферу и улучшить модели погоды на планете.

Анализируя данные изображений, исследователи подсчитали, что этот конкретный пылевой смерч находился примерно в четырех километрах от марсохода. По расчетам, его ширина составила около 60 метров. Хотя кадр камеры запечатлел только нижние 118 метров закрученного вихря, ученые смогли оценить его полную высоту по отбрасываемой им тени.

Пылевые дьяволы на Марсе могут вырасти больше, чем на Земле. Хотя они наиболее распространены в весенние и летние месяцы, их появление в конкретных местах невозможно предсказать. Поэтому и «Персеверанс», и марсоход НАСА «Кьюриосити» постоянно следят за своим окружением на предмет пылевых вихрей, делая черно-белые снимки, чтобы сократить передачу данных на Землю.

Это недавнее наблюдение марсианского пылевого дьявола дает ценную информацию о динамике марсианской атмосферы. Такие результаты способствуют нашему пониманию погодных условий на Красной планете и общих условий окружающей среды на Марсе.

Источник: НАСА Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт.

Определения:

– Пыльный дьявол: погодное явление, характеризующееся вихревым столбом воздуха, наполненным пылью и мусором.

– Марсианская атмосфера: слои газов, окружающие планету Марс.

– Кратер Джезеро: большой ударный кратер на Марсе, выбранный местом посадки марсохода «Персеверанс».

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