Новое открытие: светящееся зеленое ночное небо Марса может быть не тем, чем кажется

Вопреки прежним убеждениям, недавние открытия европейских исследователей вызывают сомнение в широко распространенном представлении о том, что полюса Марса окутаны светящимся зеленым ночным небом. Хотя долгое время считалось, что за это впечатляющее явление ответственно свечение воздуха, последние результаты предлагают другое объяснение.

Свечение воздуха, явление естественного света, которое происходит как на Земле, так и на Марсе, возникает, когда атомы и молекулы в верхних слоях атмосферы выделяют энергию или захватывают свободные электроны после ионизации солнечным светом. В результате испускание фотонов создает жуткое свечение, похожее на полярные сияния на Земле. Однако недавние исследования опровергают мнение о том, что за зеленый оттенок, наблюдаемый на Марсе, ответственно исключительно свечение воздуха.

Группа ученых из Бельгии, Испании и Великобритании, используя орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства, провела комплексное исследование полюсов Марса. Удивительно, но они обнаружили, что наблюдаемое зеленое свечение вызвано не только свечением воздуха, но и результатом сложного взаимодействия между множеством факторов.

Исследователи обнаружили, что свечение, которое они называют «ночным», возникает зимой на полюсах Марса на высоте от 40 до 60 километров. В отличие от предыдущих предположений, команда предполагает, что основной причиной этого загадочного явления является трехчастичная рекомбинация атомов кислорода, а не традиционное свечение воздуха.

Эти новые открытия имеют важное значение для будущих пилотируемых миссий на Марс. Вопреки распространенному мнению, астронавты, прибывающие на Красную планету, могут не столкнуться с ожидаемым светящимся зеленым небом. Вместо этого им, возможно, придется приспособиться к новой атмосферной динамике и явлениям, которые мы только начинаем понимать.

Хотя для полного понимания ночного неба Марса необходимы дополнительные исследования, эти результаты бросают вызов устоявшимся предположениям и открывают двери для дальнейших исследований и научных исследований.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что вызывает зеленый оттенок ночного неба Марса?

Ответ: Недавние исследования показывают, что зеленое свечение, наблюдаемое на полюсах Марса, ранее приписываемое свечению воздуха, может быть в первую очередь вызвано трехчастичной рекомбинацией атомов кислорода.

Вопрос: Как было сделано это открытие?

Ответ: Ученые из Бельгии, Испании и Великобритании использовали орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Европейского космического агентства для изучения полюсов Марса и выявили наличие явления «ночного свечения» в зимние месяцы.

Вопрос: Как это повлияет на будущие пилотируемые миссии на Марс?

Ответ: Это открытие бросает вызов представлению о том, что астронавты, прибывающие на Марс, увидят светящееся зеленое небо. Вместо этого они могут столкнуться с другим атмосферным зрелищем, что потребует переоценки их ожиданий и приготовлений.

Вопрос: Каковы последствия этих выводов?

Ответ: Эти результаты указывают на необходимость дальнейших исследований, чтобы лучше понять ночное небо Марса и его сложную атмосферную динамику. Более глубокое понимание этих явлений расширит наши знания о Красной планете и послужит основой для будущих исследований.