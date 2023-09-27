Канистру с образцами астероида Бенну открыли после почти трех лет пребывания в космосе

После почти трехлетнего путешествия в космосе была открыта канистра с образцами с астероида Бенну. Команда миссии OSIRIS-REx сняла первоначальную крышку с контейнера с образцами в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне. На палубе авионики контейнера были обнаружены черная пыль и мусор, скорее всего, происходящие из самого Бенну, когда космический корабль приземлился на астероид и собрал его образцы в октябре 2020 года.

Образцы астероидов были доставлены в пустыню Юты космическим кораблем НАСА OSIRIS-REx, а затем доставлены по воздуху в чистую комнату. Оттуда команда чистой комнаты упаковала все части капсулы с образцом для транспортировки в Космический центр Джонсона. Новая лаборатория была специально спроектирована для миссии OSIRIS-REx, где контейнер будет разобран, чтобы получить доступ к основной части образца, который, по оценкам, составляет 8.8 унций (250 граммов) астероидной породы и пыли.

После процесса разборки исследователи проанализируют пыль астероида, чтобы получить представление о ее химических, минералогических и физических характеристиках, а также о различных типах горных пород, присутствующих в основном образце. Первые результаты исследования образца будут представлены во время прямой трансляции 11 октября, включая некоторые изображения камней и пыли.

Миссия OSIRIS-REx, стартовавшая в сентябре 2016 года, достигла астероида Бенну в декабре 2018 года. После двух лет наблюдений космический корабль собрал образец с поверхности астероида и 10 мая 2021 года начал свое путешествие обратно на Землю. Считается, что небольшой околоземный астероид откололся от более крупного, богатого углеродом астероида и с годами приблизился к Земле.

источники:

- Команда миссии НАСА OSIRIS-REx

- Страница космических полетов Gizmodo