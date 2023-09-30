Открыта канистра с образцами астероида Бенну

После почти трехлетнего путешествия в космосе наконец была открыта канистра с образцами с астероида Бенну. Команда миссии НАСА OSIRIS-REx сняла первоначальную крышку контейнера с образцами, обнажив черную пыль и мусор на палубе авионики. Обломки, скорее всего, прибыли от самого Бенну, когда космический корабль приземлился на астероид и собрал его каменный образец в октябре 2020 года.

После того, как космический корабль сбросил образцы в пустыне Юты, их перевезли в чистую комнату Космического центра НАСА имени Джонсона. В космическом центре создана новая лаборатория, специально созданная для миссии OSIRIS-REx. Следующий шаг — разобрать контейнер и проанализировать примерно 250 граммов астероидной породы и пыли внутри. Этот анализ даст представление о химических, минералогических и физических характеристиках астероида.

Первые результаты анализа образца, а также изображения камней и пыли будут представлены во время прямой трансляции 11 октября. Это даст ученым и общественности раннее представление о составе астероида и его потенциальном значении.

Миссия OSIRIS-REx стартовала в сентябре 2016 года и достигла астероида Бенну в декабре 2018 года. После двух лет наблюдений космический корабль собрал образец с поверхности Бенну. 10 мая 2021 года OSIRIS-REx отправился обратно на Землю, чтобы доставить свой драгоценный груз.

Бенну — небольшой околоземный астероид, который проходит близко к Земле каждые шесть лет. Ученые полагают, что он мог возникнуть от более крупного, богатого углеродом астероида сотни миллионов или миллиарды лет назад. Изучая образцы Бенну, исследователи надеются получить представление о ранней Солнечной системе и формировании астероидов.

источники:

- Команда миссии НАСА OSIRIS-REx

- Космический центр имени Джонсона НАСА