Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил дисковые галактики ранней Вселенной

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал еще одно революционное открытие, позволяющее по-новому взглянуть на формирование Вселенной. В исследовании, проведенном международной группой исследователей, JWST наблюдал дисковые галактики, похожие на наш Млечный Путь, в ранней Вселенной, что бросает вызов предыдущим предположениям о формировании галактик.

JWST, созданный для того, чтобы оглянуться назад во времени, в бурный период после Большого взрыва, получил изображения «плоских» дисковых галактик, которые вращаются вокруг центральной точки и имеют огромные спиральные рукава. Эти галактики неожиданно пережили многочисленные насильственные слияния галактик во время своего формирования, вопреки предыдущим предсказаниям.

Исследования, проведенные учеными из Манчестерского университета и Университета Виктории в Канаде, показали, что галактики, подобные Млечному Пути, встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее. Это открытие имеет важные последствия, поскольку дисковые галактики считаются идеальными для развития жизни из-за их стабильной структуры и гравитационных характеристик, способствующих образованию планет.

По мнению профессора Кристофера Конселиса, внегалактического астронома из Манчестерского университета, это открытие требует переоценки нашего понимания того, как развивалась Вселенная. Космический телескоп Хаббл, предшественник JWST, ранее предположил, что дисковых галактик практически не существовало до шести миллиардов лет после Большого взрыва. Однако результаты JWST отодвигают формирование галактик, подобных Млечному Пути, почти к началу Вселенной.

Это открытие указывает на то, что большинство звезд формируются и процветают внутри галактик, подобных нашей, что бросает вызов современным знаниям о формировании галактик и эволюции Вселенной с течением времени. Ведущий автор Леонардо Феррейра из Университета Виктории похвалил JWST за его роль в революционном изменении нашего понимания развития галактик, подчеркнув, что результаты демонстрируют мощь инструмента и более раннее формирование галактических структур, чем ожидалось.

Источники: Манчестерский университет, Университет Виктории.