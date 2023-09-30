Ученые предупреждают об увеличении вспышек устойчивых к антибиотикам патогенов

Ученые бьют тревогу по поводу неправильного использования антибиотиков и растущих вспышек устойчивых к лекарствам патогенов. Крупное исследование выявило многочисленные вспышки смертельного, устойчивого к лекарствам патогена, в частности, бактерий A. baumannii, в регионе Океании. Это побудило к срочным действиям и призывам к глобальному ответу на решение растущего кризиса сопротивления.

Одним из патогенов, находящихся под пристальным вниманием, является устойчивый к карбапенемам Acinetobacter baumannii (CRAB), который уже вызывает серьезные проблемы со здоровьем в некоторых частях Тихого океана. Эти патогены устойчивы к антибиотикам, что затрудняет лечение инфекций и значительно удлиняет сроки пребывания в больнице. В некоторых случаях они могут даже привести к летальному исходу.

В ответ на эти тревожные данные ученые призывают к немедленному вмешательству. Они рекомендуют реализовать программы по правильному использованию антибиотиков, улучшить меры надзора, улучшить методы инфекционного контроля и начать кампании по информированию общественности.

Ведущий автор Сакиуса Балейвануалала из Университета Отаго подчеркнул необходимость активных стратегий и решений в Новой Зеландии. Доступность эффективных лекарств все еще может быть ограничена, поэтому необходимы совместные усилия для разработки комплексного плана.

Крайне важно незамедлительно принять меры для предотвращения дальнейших вспышек и предотвращения перегрузки систем здравоохранения, которые уже пытаются справиться с существующими проблемами. Чтобы защитить общественное здравоохранение, мировое сообщество должно объединиться для решения проблемы неправильного использования антибиотиков и борьбы с ростом патогенов, устойчивых к лекарствам.

Источник: Ньюшуб