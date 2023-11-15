Исследование происхождения жизни: кометы как космические избавители

В стремлении понять происхождение жизни группа исследователей предложила революционную модель, которая проливает свет на то, как жизнь могла возникнуть на Земле и, возможно, на других планетах нашей галактики. Хотя существуют две теории происхождения жизни на нашей планете, эта новая модель фокусируется на возможности того, что строительные блоки жизни были доставлены кометами.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society A, предполагает, что «подпрыгивающие» кометы могли разбрасывать пребиотические молекулы, сырьевые ингредиенты для жизни, по звездным системам, подобным нашей. Команда специально направила свои исследования на моделирование скалистых экзопланет, вращающихся вокруг звезд размером с Солнце, с целью понять, могут ли сложные молекулы также переноситься кометами в эти далекие миры.

Ричард Анслоу, астроном Кембриджского института астрономии, объяснил, что молекулы, необходимые для жизни на Земле, могли возникнуть из комет. Это осознание открывает удивительную возможность существования жизни на других планетах нашей галактики. Определив тип систем, которые могут обеспечить доставку сложных молекул, ученые смогут начать тестирование различных сценариев происхождения и изучение молекулярных путей, которые могут способствовать созданию разнообразных форм жизни.

Анслоу далее отметил, что это исследование предлагает новый взгляд на фундаментальные вопросы происхождения жизни. Объединив достижения астрономии и химии, учёные получают возможность изучить существование подобных путей на других планетах и ​​глубже понять удивительное разнообразие жизни вокруг нас.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы две теории происхождения жизни на Земле?

Ответ: Первая теория предполагает, что ингредиенты жизни произошли из первобытного супа на нашей планете, а вторая теория предполагает, что эти образующие жизнь молекулы были принесены из других уголков космоса и посеяны на Землю.

Вопрос: Как исследовательская группа предположила, что ингредиенты жизни могли быть доставлены?

Ответ: Команда предположила, что кометы, летающие в космосе, могли распределить основные строительные блоки жизни, известные как пребиотические молекулы, по звездным системам, подобным нашей.

Вопрос: Каково значение изучения каменистых экзопланет?

Ответ: Изучение скалистых экзопланет может дать представление о том, могут ли сложные молекулы, необходимые для жизни, также доставляться кометами к этим далеким небесным телам.

Вопрос: Могут ли молекулы, которые привели к жизни на Земле, существовать и на других планетах?

Ответ: Да, вполне возможно, что подобные молекулы могут существовать на других планетах, что открывает интригующую перспективу существования жизни за пределами Земли.

Вопрос: Что делает это исследование важным?

Ответ: Это исследование предлагает свежий взгляд на происхождение жизни и объединяет достижения астрономии и химии для изучения фундаментальных вопросов, касающихся разнообразия форм жизни во Вселенной.