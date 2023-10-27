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Наука

Новое исследование показывает, что древние морские животные стали жертвами изменения климата

ByГабриэль Бота

27 октября, 2023
Новое исследование показывает, что древние морские животные стали жертвами изменения климата

Инновационное исследование пролило свет на тайну исчезновения биоты малвиноксхосан, древней группы морских животных, исчезнувших с суперконтинента Гондвана более 390 миллионов лет назад. Ученые уже давно озадачены внезапным исчезновением этих животных, но, согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Earth Science Reviews, виной теперь является прямое изменение климата.

Гондвана, существовавшая примерно 550–180 миллионов лет назад, охватывала современную Южную Америку, Африку, Австралию, Аравию, Мадагаскар, Индию и Антарктиду. Именно в этой разнообразной и древней части мира биота малвиноксхосан процветала до своего внезапного исчезновения.

Исследование показывает, что причиной вымирания было постепенное снижение уровня моря в течение 5 миллионов лет. Хотя понижение уровня воды само по себе не было непосредственной причиной, оно привело к значительным изменениям климата, к которым морские животные не смогли адаптироваться. Нарушение океанских течений вблизи Южного полюса привело к смешиванию теплых и холодных вод, что отрицательно сказалось на экосистеме этих холодноводных существ.

«Чувствительность полярной среды и экосистем к изменениям уровня моря и температуры очевидна», — заявил Кэмерон Пенн-Кларк, ведущий автор исследования и ученый-эволюционист из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге. Исчезновение биоты Malvinoxhosan подчеркивает необратимые последствия, которые могут возникнуть в случае изменения окружающей среды.

Эта древняя «загадка убийства» служит ярким напоминанием о нынешнем кризисе биоразнообразия, с которым сталкивается наша планета. Поскольку более теплые воды становятся все более распространенными из-за изменения климата, специализированные морские виды заменяются более универсальными видами, которые лучше приспособлены к выживанию в меняющихся условиях.

Результаты этого исследования побуждают нас задуматься о хрупкости и взаимосвязанности экосистем, подчеркивая безотлагательность решения климатического кризиса, с которым мы сейчас сталкиваемся. Понимая прошлое, мы можем адаптироваться и работать над созданием устойчивого будущего для всей жизни на этой планете.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое биота малвиноксхозана?

Биота малвиноксхосан относится к древней группе водных животных, существовавших около 390 миллионов лет назад. Эти организмы жили на суперконтиненте Гондвана, который охватывал современную Южную Америку, Африку, Австралию, Аравию, Мадагаскар, Индию и Антарктиду.

Вопрос: Что стало причиной исчезновения биоты малвиноксхосанов?

Недавнее исследование показывает, что изменение климата было основным фактором исчезновения биоты малвиноксхосанов. Хотя постепенное снижение уровня моря вызвало изменения климата, именно к этим изменениям морские животные не смогли адаптироваться, что привело к их исчезновению.

Вопрос: Как снижение уровня моря повлияло на экосистему?

Падение уровня моря нарушило океанские течения вокруг Южного полюса, в результате чего теплые и холодные воды смешались. Это изменение в экосистеме биоты малвиноксхосанов, которые процветали в холодных водах, сделало невозможным их выживание. Нарушение в конечном итоге привело к коллапсу всей экосистемы вокруг Южного полюса.

Вопрос: Какие уроки мы можем извлечь из исчезновения биоты малвиноксхосанов?

Вымирание биоты малвиноксхосан служит мощным напоминанием об экологической уязвимости и взаимосвязанности экосистем. Он подчеркивает важность решения текущего климатического кризиса и разработки устойчивых методов защиты биоразнообразия и обеспечения выживания различных видов перед лицом меняющихся условий.

By Габриэль Бота